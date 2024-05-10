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矽格標下竹科大型廠房

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

竹科學園區原台灣力森諾科科技1.38萬坪廠房公開標售案昨（9）日開標，半導體封測廠矽格（6257）集團旗下矽格聯測公司以16.8億元標下。這是竹科園區釋出的稀有大型物件，公告期間有超過10組投資人領標。

據悉，該廠原本是竹科硬碟零件大廠力森諾科的廠房，去年10月關廠倒閉，逾500名員工遭裁員，今年公開以10億元標售，一度傳出台積電和鴻海都有意購買，昨天開標由矽格聯測以16.8億元取得。

業界透露，力森諾科於1990年成立，是國內唯一專業硬碟片製造商，卻因產業趨勢變化不斷虧損，去年10月關廠停損，廠內510名員工陸續資遣，並決議處分位於科技五路的舊廠區資產，為地上五層、地下一層的建築，總面積達1萬3,836坪。

矽格 硬碟 竹科

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