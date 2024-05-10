美將限制投資大陸AI領域 禁止陸製網聯汽車進口

美國商務部部長雷蒙多8日表示，預料年底完成人工智能（AI）等領域的對陸投資限制的規則制定，不能讓美國的資金及技術被用於中國軍事現代化。她又提到，政府需更認真地對待中國大陸生產的網聯汽車帶來的威脅，可能採取「極端行動」限制或禁止進口這些汽車，以免美國公民的數據外洩。

路透報導，美國總統拜登去年8月發布行政命令，授權財政部禁止或限制美國在半導體和微電子、量子資訊科技和某些人工智能等對中國實體進行投資。雷蒙多8日出席眾議院聽證會時表示，商務部正協助財政部弄清楚人工智能的哪些部分和哪些類型的企業應受到關注，預期規則的制定會在年底前完成。

雷蒙多在眾議院聽證會重點談話

另外，南華早報指出，雷蒙多針對撤銷英特爾高通向華為供應晶片許可表示，「華為是一個威脅，同時人工智慧也是我們的重點。」隨著美國獲得更多有關威脅的數據，美方會採取行動做出改變以加強控制，包括撤銷之前頒發的許可證，但她並未直接提及高通或英特爾。

談到華府年初對中國汽車啟動的國安風險調查，雷蒙多表示，政府擔心中國的網聯汽車可能會收集大量關於美國人的數據，「包括他們是誰，他們在車裡說了什麼，他們去哪裡，他們的駕駛模式」。

她補充說，美國需要更加認真地對待中國網聯汽車，以及其他技術問題帶來的威脅。

拜登政府今年2月就中國大陸汽車進口是否構成國家安全風險啟動了一項審查，雷蒙多8日告訴路透社，商務部正在審查公眾在4月30日之前對這項審查發表的意見。