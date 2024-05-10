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華碩4月營收 下滑16%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

PC品牌大廠華碩（2357）昨（9）日公布今年4月集團營收達416.23億元，月減16.31%、年增32.96%，今年以來單月業績持續較去年同期成長。展望後市，華碩對上半年市場需求仍較為保守看待，預計下半年在AI伺服器貢獻放大及AI PC新品助攻下，營運將呈現逐季成長。

華碩累計今年前四月集團營收達1,633.26億元、年增14.45%。

在品牌營收方面，華碩4月營收386.85億元，月減17.33%、年增36.34%；累計今年前四月品牌營收為1,527.91億元，年增16.86%。

華碩認為，今年上半年仍受通貨膨脹及地緣政治等總經負面因素影響，預期上半年市場需求將與去年第4季相當，展望較為保守；不過，下半年開始在AI伺服器及AI PC新品助攻下，下半年可望開啟長期成長周期，內部設定下半年營運會逐季成長。

此外，華碩將於13日舉行法說會，屆時將公布今年首季財報，以及釋出最新展望。市場關注，華碩今年在AI領域布局，尤其在AI伺服器業務發展的進度。

華碩共同執行長許先越先前指出，華碩持續推動伺服器及AI伺服器成長，以2022年為基礎，維持五年業績增長五倍的目標。根據內部數據顯示，2024年可以超過初期設定的目標、執行速度超前。

單以AI伺服器來看，其產品占華碩整體伺服器事業的業績，從2022年的10%，到2023年已增至35%。華碩表示，預計隨著生成式AI算力需求持續提升，2024年AI伺服器將占華碩伺服器事業業績比重將超過七成。

在AI PC方面，華碩預告，下半年不管在x86或是非x86市場，華碩都會是第一波推出AI PC的品牌，加上微軟推出新的作業系統加持，對下半年AI PC增長深具信心。而且看好AI PC長期可望帶動毛利率及ASP向上。

AI 華碩

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