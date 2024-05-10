宏碁入股兆基 切入物業管理市場

PC品牌大廠宏碁（2353）昨（9）日董事會除通過今年首季財報外，亦通過多項議案。宏碁宣布，策略性投資兆基管理顧問公司，預計以不超過3.38億元，取得兆基公司約20%股權，等於宏碁間接切入不動產物業管理市場。

宏碁公告董事會通過投資兆基公司。兆基公司每股淨值為17.51元。針對此投資案，宏碁表示，主要是策略性投資。

根據兆基公司官網介紹，該公司為台灣具規模的物業管理公司，在台灣擁有20,000件以上的受託管理物件，並在17個縣市設立37個服務據點以服務全台廣大客群。公司業務涵蓋房屋管理、包租、代管、租賃、買賣，多元化的經營模式。

兆基公司也與政府合作推動「社會住宅包（代）租代管試辦計畫」，將民間空屋資源再活化再利用，並讓有租屋需求的民眾有完善居住品質。在兆基公司積極推廣下，第一期有2,555件、第二期5,091件加入此計畫，以市占率60%以上穩居業界龍頭。

此外，宏碁董事會通過子公司宏碁跨世紀投資公司（CCI）參與認購Winking Studios Limited私募普通股，預計以不超過500萬美元（約新台幣1.6億元），以每股0.25星元（約新台幣5.9元）認購WINKING新發行普通股。WINKING及宏碁跨世紀投資公司（CCI）均為宏碁的子公司。宏碁表示，主要為維持宏碁集團對WINKING公司持股比例、強化集團綜效，並充實WINKING拓展業務所需資金。