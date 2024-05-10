美國政治生態改變 牽動鴻海設廠

鴻海（2317）2017年為了響應美國前總統川普的「美國製造」政策，與美國威斯康辛州達成協議，承諾投資100億美元，在當地建造10.5代LCD面板廠，僱用1.3萬名員工，當時的鴻海董事長郭台銘與川普還在2018年同台主持動土典禮。

目前鴻海在威州園區設有先進製造工廠、智慧製造中心、多功能建築，以及外型如球體狀的高效能運算與資料中心，共四棟建築物，並沒有生產LCD面板。鴻海在威州投資設廠，這中間歷經數度更迭，規模和項目均有調整。

首先，是政治生態的改變。鴻海在2017年投資威州，主要是時任共和黨籍威州州長華克（Scott Walker）大力牽線，提供租稅減免達40億美元。但2018年11月，威州州長由民主黨籍的艾佛斯（Tony Evers）當選，威州政治生態轉變，這是鴻海威州投資計畫，所遭遇到的最大轉折。

艾佛斯上任後主張與鴻海重談投資項目，對鴻海在威州營運方式產生重大影響。供應鏈人士指出，州長換人、政策改變，是鴻海調整投資項目的政治變數。

第二，則是經濟上的變數。全球面板景氣後來反轉快速向下，招募員工不易和當地建廠成本過高，這些經濟因素，導致威州規劃必須做出調整。

2021年4月，艾佛斯與鴻海達成新合約，放寬鴻海集團及其他製造商，不須綁定製造或生產特定產品的要求，只要能符合僱用員工和資本投資的目標，就可以享有獎勵措施。新合約讓鴻海集團旗下工業富聯，提供鴻海集團擴大在威州布局高階伺服器產線的契機。

2023年ChatGPT與輝達（NVIDIA）掀起全球人工智慧（AI）風潮，確立AI伺服器在北美生產的重要性。拜登與微軟都到威州設資料中心投資案，其實也呼應鴻海威州園區朝向資料中心、AI與雲端網路產業發展的新趨勢。