拜登抨擊川普掃到鴻海 選舉造勢批評威州投資案跳票

美國總統拜登美國時間8日到威斯康辛州造勢，宣布微軟的33億美元（約新台幣1,073億元）資料中心投資案，並抨擊競選對手川普任期內在同一地點提出的鴻海（2317）投資案沒有如承諾兌現。

鴻海昨（9）日發布聲明表示，自2020年以來，在威斯康辛州的雇用人數成長42%，近幾年鴻海是附近州郡區域最大的納稅人，「我們為威斯康辛州有超過1,000名男性與女性在富士康工作，感到自豪。」鴻海至今在威州投資約10億美元，支持其他科技公司在威州經營所需的基礎設施。

鴻海指出，威州廠區是製造資料中心伺服器的關鍵據點，鴻海集團在全球伺服器市占率約40%，威州廠區營運持續貢獻。

拜登與微軟總裁史密斯（Brad Smith）一起出席活動，宣布微軟在威州東南部的瑞辛郡（Racine）投資33億美元建立一座人工智慧（AI）資料中心。彭博資訊報導，微軟資料中心選擇的地點，正是鴻海曾經提案要進行大規模投資所在。前總統川普2018年參加了鴻海投資案的動土儀式，宣稱該案是他為美國帶來更多製造業就業機會的核心之舉。

拜登在場批評川普所宣揚的鴻海投資結果是一場「騙局」，沒有為威州帶來高薪就業機會、提振國內製造業。

彭博指出，鴻海一開始在威州規劃在密爾瓦基以南的農田上建立科技製造中心，創造多達1.3萬個高薪工作機會。但後來工期延宕、計畫調整，原始規劃的規模大大縮減。統計鴻海投資案到目前為止只創造了1,000多個就業機會。

拜登在微軟威州資料中心投資案的發表會上說：「我的前任（川普）曾作出承諾，但落空的承諾比兌現的還多，把很多人，以及像瑞辛郡這樣的社區拋在腦後。在我的任期內，我們作出承諾並且兌現。」微軟總裁史密斯也提到了富士康在威州的困境。史密斯說，企業進行投資案時，不要口頭承諾太多，而是要實際上兌現更多，「這是在這裡做生意的方式」。