快訊

今各地晴朗好天氣！周日變天有雷雨 近期有無颱風吳德榮曝機率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登批「騙局」 鴻海：威州廠是伺服器關鍵據點

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
鴻海指出，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，當地員工數超過一千名，從二○二○年以來的三年期間，集團雇用規模至少成長百分之四十二。（路透）
鴻海指出，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，當地員工數超過一千名，從二○二○年以來的三年期間，集團雇用規模至少成長百分之四十二。（路透）

美國總統拜登昨日在威斯康辛州為微軟投資造勢，抨擊總統大選競爭對手川普未兌現他對當地的富士康投資項目承諾，鴻海則回應，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，當地員工逾千名，鴻海在威州投資規模約十億美元，儘管市場需求改變並面臨其他挑戰，鴻海仍繼續與威斯康辛州社區一起成長。

鴻海昨日發出聲明指出，威州廠區是製造資料伺服器關鍵據點，鴻海集團在全球伺服器市占率約四成，威州廠區營運持續貢獻全球伺服器市場，目前威州廠區員工人數超過一千名，讓鴻海在全球伺服器市場位居領先地位，威州業務做出了巨大貢獻，鴻海也為威斯康辛州工作的一千多名員工感到自豪，「他們幫助實現了這一目標」。

鴻海指出，從二○二○年來的三年間，集團在威州廠區的雇用規模至少成長百分之四十二。近年來，鴻海集團是當地拉辛郡（Racine）最大納稅者，鴻海支持威州的科技創新與擴展，也成為當地利害關係人與合作夥伴打造基礎建設的重要支柱，鴻海在威州投資規模約十億美元。

知情人士指出，美中貿易戰後，鴻海二○二○年底計畫將伺服器列為威州生產項目之一，鴻海積極與州長艾佛斯協議，讓集團可擁有美國獎勵措施，且可生產高階伺服器。二○二一年四月下旬，艾佛斯與鴻海達成新合約放寬鴻海集團及其他製造商，不需綁定製造或生產特定產品的要求，局勢才轉趨明朗，該年底鴻海獲威州經濟發展公司（ＷＥＤＣ）三千萬美元租稅優惠，是鴻海在該州動工來首次獲得州政府補助，伺服器業務順勢可穩定發展。

劉揚偉今年三月在法說會釋出樂觀展望，指出今年ＡＩ伺服器業績強勁成長，營收成長幅度估逾四成，且ＡＩ伺服器在整體伺服器營收占比將超過四成。隨後他親赴輝達（ＮＶＩＤＩＡ）ＧＴＣ大會，強調集團與輝達密切合作，集團展示各新款ＡＩ相關產品，包括旗下子公司鴻佰與輝達合作因應下世代需求的ＡＩ伺服器與液冷機櫃，以及應用在電動車的智慧駕駛控制器解決方案。鴻海近期因ＡＩ伺服器與輝達相關業務，被美系外資等法人看好產品組合與毛利改善。

市占率 美國 電動

延伸閱讀

回應拜登批評 鴻海：威州廠是伺服器關鍵據點 已投資10億美元

說好的投資？威州富士康球形主樓 已成當地大笑話

新 iPad 亮相 供應鏈不同調…鴻海成上漲領頭羊但台積下跌

新iPad四大驚喜 台鏈振奮…鴻海、台積進補

相關新聞

拜登批「騙局」 鴻海：威州廠是伺服器關鍵據點

美國總統拜登昨日在威斯康辛州為微軟投資造勢，抨擊總統大選競爭對手川普未兌現他對當地的富士康投資項目承諾，鴻海則回應，威州...

觀察站／地緣政治商戰學 台商必修

自古以來，政經難分離，早從二○一八年起的中美貿易戰，全球科技大廠就被迫選邊站，而此次美國自家總統大選，鴻海竟也被掃到颱風...

輝達稱霸全球IC設計業 台系鏈搭上順風車

輝達（NVIDIA）2023年營收翻倍，首度稱霸全球IC設計業，後市持續看俏，台積電、日月光投控、鴻海、廣達、緯創、緯穎...

美將限制投資大陸AI領域 禁止陸製網聯汽車進口

美國商務部部長雷蒙多8日表示，預料年底完成人工智能（AI）等領域的對陸投資限制的規則制定，不能讓美國的資金及技術被用於中...

美國商務部長雷蒙多 解析「北京奪台積」嚴重性

美國商務部長雷蒙多8日在眾院撥款委員會商務小組聽證會表示，中國大陸侵略台灣、奪取台積電，之於美國經濟絕對是毀滅性的。

宏碁Q1報捷重返NB五強 出貨量年增幅稱冠所有Windows品牌

PC品牌大廠宏碁營運雙喜，昨（9）日宣布，今年第1季重返全球前五大筆電品牌，出貨量年增幅度更在所有Windows筆電品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。