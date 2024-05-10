拜登批「騙局」 鴻海：威州廠是伺服器關鍵據點

美國總統拜登昨日在威斯康辛州為微軟投資造勢，抨擊總統大選競爭對手川普未兌現他對當地的富士康投資項目承諾，鴻海則回應，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，當地員工逾千名，鴻海在威州投資規模約十億美元，儘管市場需求改變並面臨其他挑戰，鴻海仍繼續與威斯康辛州社區一起成長。

鴻海昨日發出聲明指出，威州廠區是製造資料伺服器關鍵據點，鴻海集團在全球伺服器市占率約四成，威州廠區營運持續貢獻全球伺服器市場，目前威州廠區員工人數超過一千名，讓鴻海在全球伺服器市場位居領先地位，威州業務做出了巨大貢獻，鴻海也為威斯康辛州工作的一千多名員工感到自豪，「他們幫助實現了這一目標」。

鴻海指出，從二○二○年來的三年間，集團在威州廠區的雇用規模至少成長百分之四十二。近年來，鴻海集團是當地拉辛郡（Racine）最大納稅者，鴻海支持威州的科技創新與擴展，也成為當地利害關係人與合作夥伴打造基礎建設的重要支柱，鴻海在威州投資規模約十億美元。

知情人士指出，美中貿易戰後，鴻海二○二○年底計畫將伺服器列為威州生產項目之一，鴻海積極與州長艾佛斯協議，讓集團可擁有美國獎勵措施，且可生產高階伺服器。二○二一年四月下旬，艾佛斯與鴻海達成新合約放寬鴻海集團及其他製造商，不需綁定製造或生產特定產品的要求，局勢才轉趨明朗，該年底鴻海獲威州經濟發展公司（ＷＥＤＣ）三千萬美元租稅優惠，是鴻海在該州動工來首次獲得州政府補助，伺服器業務順勢可穩定發展。

劉揚偉今年三月在法說會釋出樂觀展望，指出今年ＡＩ伺服器業績強勁成長，營收成長幅度估逾四成，且ＡＩ伺服器在整體伺服器營收占比將超過四成。隨後他親赴輝達（ＮＶＩＤＩＡ）ＧＴＣ大會，強調集團與輝達密切合作，集團展示各新款ＡＩ相關產品，包括旗下子公司鴻佰與輝達合作因應下世代需求的ＡＩ伺服器與液冷機櫃，以及應用在電動車的智慧駕駛控制器解決方案。鴻海近期因ＡＩ伺服器與輝達相關業務，被美系外資等法人看好產品組合與毛利改善。