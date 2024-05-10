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緯創斥資8.5億元 奪內湖地上權標案

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

緯創（3231）奪下輝達（NVIDIA）AI伺服器相關大單，營運熱轉，並擴大規模接單，昨（9）日公告以權利金8.56億元，取得台北市內湖區潭美段60年地上權（基地一）標案，將作為緯創位於內湖的全球總部廊道延伸，共同打造為AI園區。緯創表示，內湖全球新總部將是未來緯創AI發展重鎮。

緯創去年3月動工興建旗下內湖數位內容創新中心暨全球營運總部。緯創表示，此次取得潭美段土地地上權，將作為內湖全球營運總部的延伸，共同打造為緯創AI發展重鎮，對於未來集團AI布局具指標性意義。

緯創近年來除增加研發投資，擴充海外產能外，也積極在台扎根。緯創新竹AI智慧園區預計第3季完工營運，未來規畫囊括AI、5G、伺服器研發中心、5G智慧工廠和全球營運人才育成總部等，其中AI主力以研發及生產製造為主。

緯創旗下伺服器代工大廠緯穎昨日也公告，為增加營運效益，向北市府取得潭美段60年地上權標案（基地二），分別為潭美段五小段35、35-1地號土地地上權，土地面積約2,468.4坪，權利金12.28億元（未稅），將分六期繳付。緯穎表示，地上使用權甫得標，營建和使用計畫之後才會展開。

AI 地上權 緯創

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