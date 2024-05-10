AI伺服器出貨強勁 廣達營收973億...寫最強4月

廣達（2382）昨（9）日公告4月合併營收973.37億元，受到3月季底拉貨效應影響導致基期較高影響，月減4.3%，仍是歷年最旺的4月，並較去年同期成長25%。

國內重量級電子代工大廠4月業績陸續出爐，鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達都繳出同期新高的成績單，反映AI伺服器出貨動能強勁。

由於3月適逢首季最後一個月，在季底拉貨效應帶動下，廣達當時客戶PC拉貨動能強勁、墊高基期，4月恢復平穩拉貨力道，廣達4月筆電出貨量因此降至320萬台，月減32%、年減3%。即便4月筆電出貨量驟減，但廣達業績僅較3月小幅滑落，法人預期，主要動能來自AI伺服器。

廣達前四月合併營收3,562.77億元，年增3.6%。廣達將於下周三（15日）召開法說會，公布首季財報並釋出最新營運展望，目前正值法說前緘默期。

廣達先前表示，首季GPU缺料情況已有所改善，第2季AI伺服器拉貨動能將明顯轉強，相關營收可望成長雙位數百分比。

仁寶昨日也公告4月合併營收為772.65億元，月減0.9%，年減2.2%；前四月合併營收2,768.36億元，年減4%。

仁寶表示，4月PC出貨量280萬台，月減6.6%，但年增16.6%。仁寶預期，本季PC、非PC出貨量都將同步升溫，其中，PC出貨量可望較首季成長個位數百分比，下半年進入旺季後，整體表現將優於上半年。

即便代工廠每季最後一個月受客戶季底拉貨作帳，營收激增、基期墊高影響，導致下一季的第一個月業績，大多較前季最後一個月業績衰退。不過，今年受惠AI伺服器拉貨升溫，代工廠坐享相關商機，4月業績均寫下歷年來最旺的成績。

英業達4月合併營收510.48億元，不僅是歷年最旺的4月，也是22個月來高點，月增2.66%，年增38.46%。緯創4月合併營收726.43億元，月減19.1%；緯穎4月營收為219.63億元，月減17.2%。與去年同期相較，緯創、緯穎4月營收都展現強勁態勢，緯創年增16.9%，緯穎則年增20.8%，同步攻上同期新高。