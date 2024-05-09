快訊

大學一學期16周成顯學 課程「精簡」醫學系憂影響國考

盡全力避免全球衝突但不容被威脅 普亭勝利日演說：核武隨時戒備

美股早盤平盤拉鋸！初領失業金數據提高降息希望 但企業財報慘兮兮

安卓、iOS積極投入！實踐邊緣AI應用 法人估今年AI手機出貨量可望破億支

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
AI手機市占將快速成長，法人估2024年出貨破億支，2027年單年出貨5億支以上。圖／聯合報系資料照
AI手機市占將快速成長，法人估2024年出貨破億支，2027年單年出貨5億支以上。圖／聯合報系資料照

蘋果這次推出新產品不再擠牙膏？蘋果日前在春季新品發表會上，發布搭載號稱使用蘋果最強AI晶片的新款iPad，讓市場對於6月的WWDC 2024開發者大會充滿期待，企盼推出AI新手機，保德信投信指出，蘋果強調今年推出的iOS 18能結合更多AI人工智慧新功能，並實現邊緣AI運用，反映出不論是安卓或iOS陣營皆積極投入AI智慧型手機市場。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，由於邊緣AI無須連線至雲端伺服器做運算，反應速度與隱私問題都能得到很好的改善，蘋果在這次的新品發表會上，先由搭載AI功能的iPad打頭陣，接著6月的WWDC 2024將揭露更多AI大型語言模型相關開發細節，讓市場相當期待。

彭子芸分析，根據研調機構初估，2023年全球生成式AI智慧型手機市占僅有4％，但2024年，AI手機出貨量將翻倍成長至破億，整體市占率將上升至8%，至2027年，有望高速成長至40%的滲透率，且單年出貨量將提升至5億支以上，AI手機商機將是下一波智慧型手機銷售的重中之重。

除了AI手機外，AI PC所帶動的換機潮也是下半年的市場焦點，彭子芸指出，在AI軟體應用的普及率快速提升下，AI PC已成為另一個企業搶攻的重點市場，研調機構預期，截至今年底，全球AI PC滲透率有機會達到近2成的水準，且最快在3年內將大幅提升至整體電腦市場的6成。

彭子芸認為，當前投資環境相當有利於生成AI所衍生的硬體及原物料供應鏈需求，企業擁有更高的估值與更強健的財務狀況，對於企業在未來3年將持續放大獲利潛力的機會相當具有信心，而過去被視為逆風因子的利率環境，也將轉向成順風動能，為投資環境提供助力，建議投資人聚焦相關成長性高的產業供應鏈，搭上這波由AI創造的多頭列車。

AI iOS 人工智慧 智慧型手機 蘋果

延伸閱讀

人事案卡關影響手機上市挨批 NCC回應「情勒」一說：舉例說明

謝金河：台灣錢再淹營建、資產、金融股

蘋果自研晶片 AI軍備競賽中尋求優勢

新 iPad 亮相 供應鏈不同調…鴻海成上漲領頭羊但台積下跌

相關新聞

宏碁砸3.37億元入股兆基 切入物業管理市場

PC品牌大廠宏碁（2353）9日董事會通過多項議案，值得一提的是，宏碁宣布策略性投資兆基管理顧問股份有限公司，預計以不超...

安卓、iOS積極投入！實踐邊緣AI應用 法人估今年AI手機出貨量可望破億支

蘋果這次推出新產品不再擠牙膏？蘋果日前在春季新品發表會上，發布搭載號稱使用蘋果最強AI晶片的新款iPad，讓市場對於6月...

Fortinet發布研究報告 台灣資安威脅在亞太區占逾四成

方位整合與自動化網路資安廠商Fortinet 9日發布旗下威脅情資中心FortiGuard Labs《2023下半年全球...

重返前五大五大PC廠！宏碁年增率居Windows品牌之冠

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）在2024年第1季度重返全球前五大電腦品牌，年增率亦以8.3%名列Windows筆...

瑞軒再出售VIZIO持股 獲利9,258萬餘元、每股約挹注0.125元

瑞軒（2489）9日公告出售VIZIO HOLDING CORP.普通股股票，處分利益約新台幣9,258萬2,602元，...

集邦科技：輝達帶動 去年前十大IC設計營收年增雙位數

研調機構集邦科技（TrendForce）研究顯示，2023年全球前十大IC設計業者營收合計約1,677億美元、年增12％...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。