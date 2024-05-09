安卓、iOS積極投入！實踐邊緣AI應用 法人估今年AI手機出貨量可望破億支

蘋果這次推出新產品不再擠牙膏？蘋果日前在春季新品發表會上，發布搭載號稱使用蘋果最強AI晶片的新款iPad，讓市場對於6月的WWDC 2024開發者大會充滿期待，企盼推出AI新手機，保德信投信指出，蘋果強調今年推出的iOS 18能結合更多AI人工智慧新功能，並實現邊緣AI運用，反映出不論是安卓或iOS陣營皆積極投入AI智慧型手機市場。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，由於邊緣AI無須連線至雲端伺服器做運算，反應速度與隱私問題都能得到很好的改善，蘋果在這次的新品發表會上，先由搭載AI功能的iPad打頭陣，接著6月的WWDC 2024將揭露更多AI大型語言模型相關開發細節，讓市場相當期待。

彭子芸分析，根據研調機構初估，2023年全球生成式AI智慧型手機市占僅有4％，但2024年，AI手機出貨量將翻倍成長至破億，整體市占率將上升至8%，至2027年，有望高速成長至40%的滲透率，且單年出貨量將提升至5億支以上，AI手機商機將是下一波智慧型手機銷售的重中之重。

除了AI手機外，AI PC所帶動的換機潮也是下半年的市場焦點，彭子芸指出，在AI軟體應用的普及率快速提升下，AI PC已成為另一個企業搶攻的重點市場，研調機構預期，截至今年底，全球AI PC滲透率有機會達到近2成的水準，且最快在3年內將大幅提升至整體電腦市場的6成。

彭子芸認為，當前投資環境相當有利於生成AI所衍生的硬體及原物料供應鏈需求，企業擁有更高的估值與更強健的財務狀況，對於企業在未來3年將持續放大獲利潛力的機會相當具有信心，而過去被視為逆風因子的利率環境，也將轉向成順風動能，為投資環境提供助力，建議投資人聚焦相關成長性高的產業供應鏈，搭上這波由AI創造的多頭列車。