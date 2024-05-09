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再生醫療是什麼？雙法草案初審通過 三大爭議一次看

宏碁砸3.37億元入股兆基 切入物業管理市場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）9日董事會通過多項議案，值得一提的是，宏碁宣布策略性投資兆基管理顧問股份有限公司，預計以不超過3.37億元，取得兆基公司約20%股份，等於宏碁間接切入不動產物業管理市場。

宏碁公告董事會通過投資兆基管理顧問股份有限公司，預計以不超過約3.37億元，取得兆基公司約20%股份。兆基管理顧問股份有限公司每股淨值為17.51元。針對此投資案，宏碁表示，主要是為了策略性投資。

根據兆基管理顧問股份有限公司官網介紹，其為台灣規模最大的物業管理公司，在台灣擁有20,000件以上的受託管理物件，並在17個縣市設立37個服務據點以服務全台廣大客群。

此外，宏碁董事會通過子公司宏碁跨世紀投資股份有限公司參與認購Winking Studios Limited私募普通股，預計以不超過美金500萬元以每股新加坡幣0.25元認購WINKING新發行普通股。

WINKING及宏碁跨世紀投資股份有限公司(CCI)均為宏碁之子公司。宏碁表示，主要是為維持宏碁集團對WINKING公司之持股比例、強化集團綜效並充實子公司WINKING拓展業務所需資金。

宏碁 認購

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