重返前五大五大PC廠！宏碁年增率居Windows品牌之冠
根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）在2024年第1季度重返全球前五大電腦品牌，年增率亦以8.3%名列Windows筆電品牌第一；疫情期間，全球電腦產業因庫存調整造成混亂，近期回穩後宏碁即在第1季度獲世界各地消費者喜愛取得佳績。
宏碁主打多元且創新產品線，旗下涵蓋電競、教育及商用等滿足多元生活型態下的使用情境，進而在全球各地交出亮眼的銷售成績。近期，AI PC為市場主流趨勢，宏碁亦逐步擴大AI處理器產品線，旗下最新產品AI PC Swift Go支援強大的處理效能和AI支援技術，並提供直觀的升級功能，滿足消費者需求，進而獲得超越預期的成效。
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