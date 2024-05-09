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瑞軒再出售VIZIO持股 獲利9,258萬餘元、每股約挹注0.125元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
瑞軒董事長吳春發。記者李珣瑛／攝影
瑞軒董事長吳春發。記者李珣瑛／攝影

瑞軒（2489）9日公告出售VIZIO HOLDING CORP.普通股股票，處分利益約新台幣9,258萬2,602元，若以瑞軒目前實收資本額74.01億元計畫，估計每股挹注約0.125元。

瑞軒表示，出售VIZIO持股是依公司投資策略規劃進行。這次今年2月2日至5月9日為止，交易數量90萬2,861股

每股價格：10.57元交易總金額美金954萬2,336元，約合新台幣3億06,07萬9,434元。

瑞軒公告指出，這次處分利益約新台幣9,258萬2,602元。另若依照原始取得成本計算的處分利益約新台幣3億04,10萬6,067元。

電視品牌及組裝廠瑞軒受惠於面板報價續揚，2023年轉虧為盈，全年稅後純益4.46億元，平均每股稅後純益0.58元。董事會通過今年首季財報，稅後純益5.72億元，EPS篇0.77元，單是第1季獲利及EPS表現，就賺贏去年全年。

瑞軒今年4月合併營收18.02億元，月增8.6%，年大增62.5%。 瑞軒表示，4月營收主要受惠於客戶訂單增加及去年基期較低，至單月營收較去年同期增加。累計今年前四個月合併營收61.46億元，年增38.6%。

瑞軒今天股價不畏大盤走弱，帶量展現逆勢抗跌行情，上漲0.6元，成交量逾2萬張，收15.6元。

EPS 營收 瑞軒 財報

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