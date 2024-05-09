在三星、樂金顯示器推動下 研調：2024年OLED顯示器出貨量估年增123%
研調機構Omdia顯示器和設計代工（OEM）市場追蹤報告指出，2023年有機發光二極體（OLED）顯示器出貨量年增415%，2024年可望在三星顯示器、樂金顯示器推動下，銷量年增123%，達184萬台。
Omdia說明，OLED顯示器主要用於遊戲，隨著2023年中國杭州亞運會首次將電競納入比賽項目，OLED顯示器獲得進一步的關注，也代表電競項目從草根賽事轉變為公認的官方體育賽事。
此外，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行影響消費行為，帶動筆電和顯示器之間的多螢幕互動趨勢，以及消費者對高規格顯示器（包括高解析度和更新率）的需求不斷增長。
考慮顯示器產品的管理週期和售後服務時間，Omdia預計更換週期將從2024年逐步出現。
Omdia表示，2022年和2023年的市場低迷為顯示器供應鏈參與者帶來重大挑戰，液晶顯示器（Monitor）品牌透過各種供應鏈運作來減少庫存；目前產業正進入復甦期，在達到兩年低點後，整個顯示器市場預計在2024年緩慢復甦，包括商業和消費市場，也為OLED顯示器產品提供一定的市場。
Omdia評估，隨著消費者對更好的顯示器規格的需求，以及更大顯示器尺寸的趨勢持續下去，液晶顯示器面板價格預計會上漲；將縮小液晶、有機發光二極體（OLED）顯示器之間的價格差異，間接使OLED技術更容易普及。
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