快訊

昔疫情時患難見真情 今立陶宛恐扛不住中國大陸壓力

5月運勢大開！財運好到讓人眼紅「3生肖」滾滾進帳、不富不行

涉人頭詐領17萬助理費！美女議員媽媽、阿姨、妹妹同被起訴

筆電面板價格部分回溫 研調：高階產品5月仍小跌

中央社／ 台北9日電

研調機構群智諮詢報告指出，5月電視、液晶顯示器面板價格續漲，面板廠加大對筆電面板漲價訴求，5月部分筆電面板價格小幅回溫，但高階筆電面板價格仍小幅下挫。

相對研調機構集邦科技調查，5月電視面板漲勢暫歇，僅較大尺寸電視面板上漲；液晶顯示器（Monitor）面板小漲，筆電面板部分微幅上揚。群智諮詢則在筆電面板看法稍有不同，點出高階筆電面板仍小跌。

筆電面板部分，受惠庫存持續改善及中國618促銷，品牌商對面板需求穩定成長；隨著教育標案增多，TN型廣視角筆電面板價格可望率先回升。

低階高清（HD）TN型筆電面板方面，5月主流產品均價預計上漲0.1美元；橫向電場廣視角全高清產品，5月主流規格面板均價預計上漲0.1美元，主流16比10維持穩定；不過，高刷新率產品5月面板價格預計小幅下跌。

群智諮詢調查，5月以來，液晶顯示器面板在中國618檔期促銷帶動下，面板價格持續上漲，消費品牌需求強勁，商用市場需求溫和復甦。從供應端來看，在常態控制產能情況下，顯示器面板供應溫和成長，供需仍呈現平衡偏緊狀態。

群智諮詢指出，5月21.5吋全高清（FHD）液晶顯示器面板（不含背光模組）價格上漲0.8美元，液晶顯示器面板模組價格預估上漲0.5美元；23.8吋全高清面板5月上漲0.8美元，液晶顯示面板模組上揚0.5美元；27吋全高清不含背光模組面板上漲0.8美元至1美元，液晶面板模組價格上漲0.5美元；主流電競面板價格上漲0.8美元。

筆電 電視面板 顯示器

延伸閱讀

5月人才缺口112.7萬再攀史高 科技業連四個月正成長

二審逆轉！范立達、楊鳴聽命北京愛奇藝 原無罪改判5月刑

技術指標支撐 國際油價小跌作收

5月電子期漲 金融期跌

相關新聞

留住人才！力成將資深移工轉任領班或設備助理工程師

勞動部表示，「移工留才久用方案」協助雇主留用資深移工從事中階技術人力工作，迄今已核准外國中階技術人力2.7萬人，有效補充...

藍新科技攜手幣託集團 搶攻加密貨幣支付商機

藍新科技旗下的第三方支付領導品牌「藍新金流」宣布與幣託集團旗下虛擬通貨交易所「幣託BitoPro」攜手合作，共同推出線上...

氣象署與太空中心合作 提高氣象預報的準確度

台灣首顆自製氣象衛星「獵風者」（Triton）去(2023)年10月順利發射升空，今(2024)年6月將和福衛七號攜手，...

Facebook「隱私設定檢查」一頁式管理提升個人帳戶安全

有些貼文不想被同事看到、只想跟摯友分享，j或避免來自陌生人的擾人訊息，Meta 強化隱私守護工具，從帳密安全到分享內容的...

美光、清大合辦首屆創新應用競賽 十二組獲獎團隊勝出

美光科技與清華大學半導體研究學院攜手舉辦第一屆「美光半導體創新應用競賽」日前圓滿落幕。以培育國內優秀半導體人才為目標，美...

安克生醫軟硬體整合 搶攻 AI 掌上型超音波新市場

安克生醫（4188）9日宣布，該公司持續布局全球市場，開發超音波影像創新醫材，最近已開發出即時AI智慧分析技術，並完成軟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。