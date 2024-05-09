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留住人才！力成將資深移工轉任領班或設備助理工程師

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為力成科技大樓。圖／取自力成官網
圖為力成科技大樓。圖／取自力成官網

勞動部表示，「移工留才久用方案」協助雇主留用資深移工從事中階技術人力工作，迄今已核准外國中階技術人力2.7萬人，有效補充雇主所需長期穩定的勞動力。其中，擁有萬名員工的全球封測大廠力成科技，因應疫後缺工情況，善用「移工留才久用方案」，留用所聘僱資深移工轉任外國中階技術人力。

因應全球高齡化及少子化趨勢，各國爭相招攬優秀外國人才，勞動部推動「移工留才久用方案」，在確保國人就業機會的前提下，讓外國中階技術人力無在台工作年限的限制，適時補充雇主所需長期穩定勞動力。勞動部勞動力發展署已於新竹縣竹北市成立「移工留才久用服務中心」作為單一服務窗口，協助提供有意願申請或轉任外國中階技術人力的雇主、資深優秀移工、畢業僑外學生及仲介業者申辦諮詢等相關服務。

力成科技在得知勞動部推動的「移工留才久用方案」後，便開始注意方案的推動情形，後續藉由參與「移工留才久用服務中心」舉辦的宣導說明會，深入瞭解方案內容，於2023年將首波資深優秀移工轉任外國中階技術人力，擔任公司領班或設備助理工程師，幫公司挹注了穩定中階技術人力。

力成公司人才發展部經理劉玫杏表示，落實人才永續發展是公司營運的重點，而勞動部推動的「移工留才久用方案」，正好符合公司對於人才培育的觀念，不僅僅是資深移工的職涯發展，更可擘劃出其生涯規劃的前景，尤其外國中階技術人才的豐富工作經驗，可在工作場域上，協助引導及管理同樣語言背景的移工，這更是公司額外的人才管理助力。

此外，力成科技剛轉任外國中階技術人力的菲律賓籍設備助理工程師Crisanto也表示，很高興公司肯定自己在工作上的付出，主管們的認同是一件令人雀躍的事情，轉任中階技術人才也讓自己對公司更有向心力，期許自己為公司貢獻所長。

發展署表示，資深移工轉任外國中階技術人力後，除雇主可免繳就業安定費外，且外國中階技術人力無在臺工作年限限制，轉任後空出的移工名額，也可再申請聘僱移工，除可減輕企業費用負擔、彈性運用人力外，更可降低外國人力招募及訓練成本，一舉多得。

發展署呼籲符合申請條件的產業類雇主積極提出申請，為企業的長期發展提供穩固優質的勞動力，創造勞雇雙贏。如果想進一步瞭解方案內容，民眾可到「移工留才久用服務中心服務網」(網址：https://lrsc.wda.gov.tw)或電洽1955免付費專線(按1再按4)或「移工留才久用服務中心」(03)659-1996，將有專人竭誠提供服務。

力成 勞動部 移工

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