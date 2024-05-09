藍新科技攜手幣託集團 搶攻加密貨幣支付商機

藍新科技旗下的第三方支付領導品牌「藍新金流」宣布與幣託集團旗下虛擬通貨交易所「幣託BitoPro」攜手合作，共同推出線上加密貨幣支付服務「BitoPay」，實現加密貨幣資產可直接作為消費支付之生活應用，同時推出限時交易免手續費優惠，為電商無痛接軌Web3消費商機。

全球數位經濟規模持續攀升，各式業態商家與消費者的支付樣貌與需求更加多樣化，藍新集團除提供刷卡、行動支付/錢包、跨境支付等數十種收款服務，亦憑藉多年的產業經驗與深厚的技術基礎不斷延伸，積極擴展多元收付應用場景。並於去年加入 BNPL領導品牌「Fula付啦」，讓目前藍新逾30萬家線上商店僅需線上簡易申請，即可依商店支付情境啟用各式收款工具。

而面對近年來加密貨幣熱潮，藍新科技在追求創新支付場景的同時，更重視打造讓商家與消費者都能放心使用，並且合法合規的支付服務。藍新科技鍾興博總經理表示，本次跨業合作最核心的考量是「安心」，打造讓主管機關、商家與消費者三方均能充分信賴的加密貨幣支付服務。因此藍新選擇與台灣最早創立的虛擬通貨交易所「幣託BitoPro」合作，將支付場景擴增至 Web3領域，讓不持有加密貨幣的商店能接受消費者以加密貨幣付款，也讓「幣託BitoPro」百萬會員無需學習，直接使用「BitoPro APP」 即能完成支付。

「幣託BitoPro」用戶經嚴謹 LEVEL 2 實名驗證，擁有與電子支付機構相當之高強度 KYC，對商家最大的優勢為將可大幅降低買方之虛假及偽冒交易的風險，同時藉由導入「BitoPay」收款，商家將可直接觸及高含金量之加密貨幣持有者。

「BitoPay」現支援比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、泰達幣（USDT）等三種市場主流幣種，消費者於線上商店中挑選以新台幣計價之商品，支付流程中將即時顯示所選幣別之匯率資訊，完成支付後「BitoPro」即將對應之加密貨幣轉換為新台幣撥付給藍新科技，整個支付流程完全不受加密貨幣市場波動影響。

幣託集團鄭光泰創辦人暨執行長表示，為了更深入瞭解加密貨幣支付的發展方向，特別對旗下會員進行消費研究，結果顯示，會員對於使用加密貨幣支付躍躍欲試，持正向期待與積極態度，而針對「最想在消費中體驗購買的類別」，則包括：電競周邊產品、3C產品、遊戲與精品；同時，幣託亦將持續打造台灣加密貨幣的使用文化，而本次與藍新金流合作推出的「BitoPay」是重要里程碑，落實了加密貨幣生活化的理想。

想迎接加密貨幣紅利商機與鎖定高消費能力客群的商店，現在只需在藍新金流會員專區啟用「BitoPay」，經審核通過後即可快速啟用加密貨幣付款功能，且官方推出商家免收「BitoPay」手續費優惠活動，即日起至7月31日，期間內使用「BitoPay」完成交易的訂單交易手續費皆為0元。此次合作不僅為商店開啟了數位金融新篇章，亦為消費者提供了更多元的支付選擇，更將推動加密貨幣在台灣市場的應用與便利性。

即日起至7月31日，推出商家免收「BitoPay」手續費優惠活動。