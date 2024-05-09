守護台灣高科技產業！中科精進營業秘密保護論壇登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中科管理局長許茂新表示，高科技產業是我國重要的經濟命脈。中科管理局提供
中科管理局長許茂新表示，高科技產業是我國重要的經濟命脈。中科管理局提供

守護台灣高科技產業！中科管理局與台中地檢署共同舉辦「精進營業秘密保護論壇」，現場聚集逾200位產官學界代表，從國家安全法修正談營業秘密執法保護及企業治理，並進行跨域交流與分享實務經驗。

中科管理局與台中地檢署期盼藉此能提升各界對國安法修正後，營業秘密保護相關課題的專業知能，同時協助企業強化誠信治理，倡議法令遵循，以確保國家安全及產業競爭優勢。

此次論壇邀請法務部長蔡清祥、中科管理局長許茂新及台灣科學園區科學工業同業公會副理事長蔡國洲致詞。

蔡清祥感謝中科管理局十分重視營業秘密保護議題，並與檢察機關辦理提升廠商營業秘密保護意識的論壇。他指出，近年來在此議題上，檢、警、調也建立了合作平台，讓企業界夥伴遇到問題可以即時獲取正確資訊及協助，更可完善保護機制，維護台灣產業在國際上的競爭優勢。

許茂新表示，高科技產業是我國重要的經濟命脈，中科管理局自2022年起持續配合法務部推動「企業服務廉政平臺」，促進公私部門跨域交流。

許茂新相信，透過此次活動，讓園區廠商對於國安法修正，將涉及國家核心關鍵技術的營業秘密，提升至國安層級的目的，能有進一步的體認，並凝聚共識，加強保護以防止重要關鍵技術外流，提升國家整體經濟效益。

蔡國洲則對中科管理局20年來服務廠商的熱忱，以及推動產官學跨域交流的努力給予高度肯定，並期盼藉由此次交流，產官學界能更瞭解彼此推動營業秘密保護的經驗與觀點，進而穩固我國企業在國際市場上的優勢。

為有效保護高科技產業競爭力及國家安全，並促進國家經濟命脈永續發展，中科管理局說，將持續深化公私部門交流，協助廠商建立營業秘密管理措施或機制，並提升對營業秘密保護的重視程度，從而杜絕營業秘密外洩的風險。

中科管理局也期許透過各界跨域協力成果，將法令遵循與誠信治理的核心價值深植於企業文化中，帶動科技產業經濟價值的提升，達成國家經濟永續發展的目標。

守護台灣高科技產業！中科管理局與台中地檢署合辦精進營業秘密保護論壇。中科管理局提供
守護台灣高科技產業！中科管理局與台中地檢署合辦精進營業秘密保護論壇。中科管理局提供
台灣科學園區科學工業同業公會副理事長蔡國洲強調營業秘密保護的重要性。中科管理局提供
台灣科學園區科學工業同業公會副理事長蔡國洲強調營業秘密保護的重要性。中科管理局提供
法務部長蔡清祥肯定中科管理局重視營業秘密保護議題。中科管理局提供
法務部長蔡清祥肯定中科管理局重視營業秘密保護議題。中科管理局提供

中科 國安 蔡國洲

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