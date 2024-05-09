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NCC若停擺 iPhone16在台恐卡關

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

行政院國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）人事同意權遭國民黨在程序委員會封殺，加上ＮＣＣ組織法交付黨團協商；外界都在關注，如果行政院人事同意權不過關，ＮＣＣ委員會恐無法運作，這會對民眾造成什麼影響呢？ＮＣＣ副主委暨發言人翁柏宗昨日指出，若委員會無法運作，包含手機型式認證等議案都無法經過委員會確認，也就是說，下半年即將問世的iPhone 十六，可能因手機型式認證作業問題，而無法在台上市。

ＮＣＣ因二○二○年的中天電視台不予換照案及後續鏡電視案、中嘉案，成為民眾眼中最不公正的獨立機關。ＮＣＣ雖引起民怨，然若ＮＣＣ無法順利運作，恐怕會對民眾日常帶來不便。

行政院四月三十日將ＮＣＣ的人事同意權案送交立法院，然而，民進黨昨日在程序委員會提案列入院會報告事項時，遭國民黨封殺，等於立法院無法啟動ＮＣＣ被提名人的人事同意權行使相關程序。

ＮＣＣ總共七名委員，這一次任期屆滿的委員有四個，若不及時遞補，只剩三名委員。然而據ＮＣＣ規定，各項討論議案均需委員會半數委員通過；也就是說，現行ＮＣＣ的七名委員中，須有四人出席通過，相關議案才能順利過關。

按現行ＮＣＣ組織法規定，現任委員可延任到新委員選出，然而這一任期滿的四個委員中，包含主委陳耀祥、委員王維菁和林麗雲，都已明確表達將回校園，只有ＮＣＣ事務官出身的副主委翁柏宗可延任。

國民黨 翁柏宗 行政院

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