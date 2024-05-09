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蘋果發布會4驚喜 台供應鏈受益

聯合報／ 記者李孟珊周克威、編譯湯淑君劉忠勇／綜合報導

Apple在台灣時間五月七日晚上十點多舉辦主題為「Let Loose」（不受拘束）最新發表會，也是蘋果今年第一場正式發表會，執行長庫克主持本次的Let Loose發表會，一口氣端出四大驚喜：推出全新設計、功能大幅升級的iPad Air、iPad Pro、Apple Pencil Pro，以及巧控鍵盤。

其中最受矚目的是新款iPad Pro，因裡面搭載號稱蘋果「最強AI晶片」的M4晶片，採用第二代三奈米製程，由台積電代工。蘋果去年十月才隨新Mac推出Ｍ３晶片，不過幾個月又發表用於新款iPad Pro的Ｍ４晶片。彭博行業研究分析師指出，蘋果Ｍ４晶片採用台積電三奈米家族中最新Ｎ３Ｅ製程，展現Ｎ３Ｅ相較Ｎ３Ｂ的優越性能，且可望未來十二個月內加速新製程技術的應用。

法人機構指出，蘋果此次發布全新iPad Pro，有十一吋、十三吋兩種規格，設計輕薄，十一吋的薄度為五點三公釐、十三吋的薄度為五點一公釐，且十一吋的重量不到一磅，蘋果稱之為迄今最薄的產品。

為了給使用者更好體驗，iPad Pro則首次搭配ＯＬＥＤ螢幕，且使用雙層ＯＬＥＤ面板展現更好亮度。大型法人機構表示，ＬＣＤ機種背光模組主要供應商為瑞儀；Magic Keyboard的Hinge主要供應商則是新日興。iPad主板的供應商以華通、臻鼎為主，軟板供應商以臻鼎、台郡為主，欣興則為Ｍ４處理器的載板主要供應商。

分析師並走訪相關供應商，預期第二至三季，iPad相關ＰＣＢ出貨量都有所提升。另外，鴻海是蘋果iPad系列新產品的台系代工廠，營運也將受惠。

此次發布會，Apple Pencil Pro也令人驚豔，加入全新感測器，讓使用者只要雙指按壓筆桿即可叫出工具列。業界透露，Apple Pencil相關的內部連結用針，傳出由中探針供貨，而該公司過去多為蘋果供應鏈，本次持續雀屏中選，為新款Apple Pencil供應鏈。

使用者 台積電

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