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拜登下一步…對陸祭AI模型禁令

經濟日報／ 編譯陳苓、科技組／綜合報導

路透報導，消息人士透露，拜登當局限制人工智慧（AI）晶片出口中國大陸之後，如今還打算對最先進的AI模型祭出管制，像是ChatGPT核心軟體等，可能會以模型的算力作為管制門檻。

三名知情人士表示，美國商務部考慮採取新的監管措施，限制出口專有或閉源（不開放原始碼）的AI模型，這些模型的軟體和訓練數據均未對外公布。

美國政府過去兩年已阻止先進AI晶片輸中，以減緩北京發展軍用尖端科技的速度。市場關注若美方擴大對AI模型管制是否對台廠造成影響，惟業界目前觀察，台廠在AI供應鏈主要扮演硬體供應角色，多以代工、零組件等為主，預料即便美國對大陸祭出AI模型管制，對台廠不會有特別的影響。

政府和私營部門的研究員擔心，美國對手可能會利用AI模型發動激進的網絡攻擊，甚至製造強大的生物武器。智庫蘭德公司（Rand）和Gryphon Scientific研究員都指出，先進AI模型提供的資訊，可能有助於打造生化武器。

消息人士稱，AI模型的出口管制，可能會以去年10月發布的行政命令為門檻，一旦AI算力到達某個水準，開發商必須向商務部報告AI模型發展計畫，並提供測試結果。據了解，算力門檻可能會決定，哪一款AI模型將遭受出口管制。

追蹤AI趨勢的研究機構EpochAI表示，若以此為門檻，由於外界認為目前問世的AI模型都尚未到達此一水準，可能只有還未推出的AI模型將受限，但Google的Gemini Ultra或許已經相當接近。

知情人士強調，商務部尚未敲定最終法案。但當局考慮強化管制，顯示美國努力阻止北京的AI大計，正全力填補漏洞。

AI 北京 美國商務部

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