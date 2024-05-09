新ApplePencil Pro驚艷 台廠中探針助攻

蘋果今年第一場新品發表會端出的新iPad，吸引目光之際，扮演「配角」的新Apple Pencil Pro同樣令人驚艷。新款Apple Pencil Pro加入全新感測器，讓使用者只要雙指按壓筆桿即可叫出工具列，功能更強大，據悉，台廠當中，中探針（6217）扮演關鍵供應商角色，營運吃補。

蘋果強調，全新iPad Pencil Pro新增傳感器，帶來嶄新體感操作功能，並且具備更多巧妙功能和強大的全新互動方式，進一步提升Apple Pencil的使用體驗。

尤其筆桿中的全新感測器可以感應使用者的雙指按壓，藉此在不中斷創作過程的情況下，喚出工具面板來快速切換工具、線條粗細與顏色。特製的觸覺回饋引擎，可在使用者雙指按壓、點兩下或貼齊Smart Shape時，以輕點式的觸覺回饋進行確認，帶來非常直覺的使用體驗。

業界透露，Apple Pencil相關的內部連結用針由中探針供貨。中探針與蘋果合作多年，並持續入列新Apple Pencil Pro供應商，後續將逐步放量，挹注營運。

中探針向來不評論客戶與訂單。就整體營運面來看，受惠於市況漸趨復甦，中探針接單與出貨動能逐步向上，本季營收有望穩健成長，伴隨半導體與蘋果等客戶開始擴大釋單挹注，下半年營運力拚優於上半年。

中探針主要經營探針及探針製品研發製造，產品廣泛應用於手機、NB、電動汽機車、半導體測試等，工廠位於新北市板橋與大陸。