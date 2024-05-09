美再鍘華為…筆電鏈洗牌 仁寶、緯創受惠大

外電報導，美國政府再對華為開鍘，撤銷英特爾、高通晶片供貨許可。業界研判，此舉對華為筆電業務殺傷力大，將導致大陸筆電品牌市占大洗牌。

華為在大陸時下最夯的輕薄筆電市占率高達逾25%，業界研判，先前華為手機晶片供應遭禁，導致OPPO等品牌廠大搶市占的劇本將重演，在「愛國情結」激勵下，聯想將坐享龐大轉單，聯想筆電主力代工廠仁寶（2324）、緯創（3231）出貨跟著旺。

仁寶與緯創均為聯想主力代工廠，以仁寶出貨比重最大，可望成為最大受惠者。仁寶主要供應消費型筆電及桌機，商務機種則由緯創負責。

英國金融時報報導，知情人士透露，美國政府已撤銷英特爾和高通能供貨華為半導體的許可，進一步緊縮對華為的出口限制，美國商務部最新撤銷許可的舉動，影響美企對華為筆電與手機晶片的供應。美國商務部則證實已「撤銷對華為出口的特定許可」，但沒有表明哪幾家美國公司受到影響。

業界認為，華為手機現在根本無法取得國外廠商支援，僅能仰賴先前美國禁令生效前囤積的晶片，並攜手中芯不計代價生產先進製程自研晶片，此次美國祭出新禁令，限制高通供貨華為影響不大，僅是「預防性」預防高通安謀（Arm）架構筆電處理器供應華為。

彭博資訊報導，高通先前曾表示，其華為業務已很有限，且很快就會萎縮殆盡。

倒是華為筆電產品高度仰賴英特爾的中央處理器，新禁令將重創華為筆電事業，當年美國對華為手機禁令，導致華為手機事業跌落神壇，榮耀、OPPO、vivo等在地品牌廠開始大舉分食市占大餅的劇本再度重演。

美國政府祭出的「華為禁令」於2020年9月生效，導致華為手機市占率驟降。研調機構IDC與Canalys統計顯示，華為手機於大陸市占率於2020年第2季達到高峰44.3%，位居龍頭，2021年第4季僅剩7%，摔出前五大手機品牌。

由於華為筆電仍搭載英特爾處理器居多，上月推出的MateBook X Pro筆電，就採用英特爾Core Ultra 9晶片，目前大陸輕薄筆電市場中，每四台就有一台是華為生產。業界認為，隨著華為再遭美國政府開刀，愛國情結發威下，聯想將大啖轉單。

華盛頓當局已持續嚴格限制對華為銷售美國技術，但共和黨議員不斷敦促美國總統拜登對華為採取更嚴格措施，理由是國安官員認為，華為協助中國大陸政府在全世界從事網路間諜活動。華為否認這些說法。