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半導體供應鏈 搭上匯率順風車

經濟日報／ 本報綜合報導

日圓匯率重貶，台積電（2330）、力積電（6770）在日本蓋廠成本隨之下降，兩家台灣半導體指標廠搭上匯率順風車，日本廠如火如荼興建，準備搶商機之餘，也帶旺周邊設備工程供應鏈，甚至面板關鍵零組件偏光片也因依賴上游日本原料，成為這波日圓大貶受惠族群之一。

力積電與日本金融集團SBI控股合資成立JSMC，首座晶圓廠選定落腳日本宮城縣大衡村工業園區，計畫投資8,000億日圓（約新台幣1,695億元），第一階段生產預計2027年啟動，外電報導，可能提前一年至2026年，搶占先機。

針對日圓重貶，半導體供應鏈表示，除了赴日蓋廠有助於降低成本外，最重要的還是日本政府的補助力道，加上日本的供應鏈沒有台灣完整，整體而言，受惠匯率的變動下，「加減有些甜頭。」業界估算，晶圓廠在日本現在蓋廠加上日本官方補貼支持，估計成本至少減少一半，加上台日雙方交流原本就密切，赴日投資正是好時機。

半導體周邊設備工程業者認為，半導體晶圓廠的建廠可從廠務及設備兩大工程來觀察。若是赴日建廠，其設備及材料轉而大量就近採購日系品牌，的確可以節省可觀的成本。不過，也有設備商認為，由於日本當地強項正是設備與材料，隨著日幣貶值，等於這些廠商外銷競爭力將遠大於台廠，成為雙面刃。此外，廠商在當地雇用日籍人力，付的是日圓薪資，對以台幣、或美元計價的台商而言，也具有匯率優勢。（記者李孟珊、李珣瑛、尹慧中、劉芳妙）

日圓匯率 日本 晶圓廠

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