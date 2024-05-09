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酷澎進軍台灣兩年 本土業者嚴陣以待

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

亞洲電商巨頭、「韓國Amazon」Coupang酷澎進軍台灣兩年，本土電商也嚴陣以待看其發展。本土電商龍頭富邦媒（8454）總經理谷元宏近期在法說會中指出，市場有新進者加入，但在日用品、家用品方面做大市場，富邦媒仍能受惠於規模經濟，樂見Coupang酷澎與同業一起拉高國內線上購物滲透率。

富邦媒旗下有最大電商平台momo購物網，電視購物、型錄購物等服務，今年則擴大利用購物網的數據做零售媒體聯播網，電視購物的優勢發展串流直播業務，以及擴大業者開店的mo店+。今年初谷元宏也提到，觀察到競爭對手的價格策略，新進者進入市場，一開始常以價格優勢搶占市場地位，但能否長期持續才是重點。

谷元宏指出，Coupang酷澎處於建置倉儲初期，富邦媒在此有領先優勢，以物流倉儲提供服務、穩定成長。不過富邦媒仍不輕敵，今年將配發2023年現金股利14.8元，並以資本公積轉增資配股0.5元，擴大資本額也為了強化與對手的競爭。

據了解，Coupang酷澎在台灣採取大量進貨、買斷策略，經常以低於其他電商平台的價格銷售，因銷售量大，吸引不少零售品牌躍躍欲試想上架，但包括momo、Pchome等業者則要求供應商推出同等價格，則讓部分大型供應商考慮減少對Coupang酷澎的供貨，避免影響價格。

先前「電商教父」91APP董事長何英圻指出，今年Coupang酷澎和富邦媒的B2C龍頭爭霸戰，將是台灣電商史第三個十年最關鍵事件。

富邦媒 購物網 電商

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