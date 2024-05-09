力積電日本廠傳提前量產 計劃2026年啟動28至55奈米製程

晶圓代工廠力積電（6770）去年與SBI Holdings, Inc.合資設立JSMC首座晶圓廠，選定日本宮城縣黑川區大衡村的第二北仙台中央工業園區，外媒報導，該廠有可能提前一年至2026年量產，提前搶食日本市場商機。

外媒報導，SBI控股會長兼社長北尾吉孝本月稍早透露，有意將新廠生產時間提前一年，而宮城縣知事村井嘉浩對此回應，將優先考慮他們的意向並展開因應，此外，村井也透露，力積電與SBI控股的總投資額預計從當初估計的8,000億日圓增至9,000億日圓。

力積電昨（8）日不回應相關訊息。

台積電與力積電日本建廠計畫

力積電是繼台積電之後，第二家赴日投資12吋晶圓廠的台灣半導體指標廠，力積電董事長黃崇仁強調，將以自行開發的22／28奈米以上製程及晶圓堆疊技術，搶攻多重應用。

據了解，該廠預定量產28奈米至55奈米製程，初期月產能規劃1萬片，最終月產能目標將達4萬片，主要進攻車用晶片市場，值得注意的是，晶圓廠位置將相當鄰近豐田工廠。

除了力積電新廠進度備受關注外，台積電JASM熊本廠的進展更受到外界高度矚目。

據了解，台積電海外廠布局最快速為日本廠，在日本官方大力支持下，台積電熊本新廠資本支出從原訂約70億美元拉升至86億美元，提供22／28奈米、12／16奈米製程產能，月產能也較最初目標4.5萬片，提升為5.5萬片12吋晶圓。熊本新廠預定2024年12月起出貨。

台積電今年2月已慶祝日本子公司JASM在日本熊本廠正式啟用，JASM於2021年成立，並於2022年4月開始建廠，預計2024年底開始量產。台積公司和擁有JASM少數股權之索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社，以及豐田汽車公司最近也宣布進一步投資JASM以興建第二座晶圓廠，第二座晶圓廠計畫於2024年底開始興建，並於2027年底開始營運。

台積電說明，JASM熊本晶圓廠的每月總產能預計超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算（HPC）相關應用提供40奈米、22／28奈米、12／16奈米和6／7奈米的製程技術。在日本政府的大力支持下，針對JASM的總投資金額將超過200億美元，兩座晶圓廠預計將直接創造總計超過3,400個高科技專業工作機會。