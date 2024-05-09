快訊

轉晴偏熱上看35度高溫 吳德榮：周日鋒面接近慎防劇烈天氣

道瓊漲172點連六升 科技股疲弱台積電ADR逆勢漲1.76%

力積電日本廠傳提前量產 計劃2026年啟動28至55奈米製程

經濟日報／ 記者李孟珊尹慧中／台北報導
晶圓代工廠力積電。 圖／聯合報系資料照片
晶圓代工廠力積電。 圖／聯合報系資料照片

晶圓代工廠力積電（6770）去年與SBI Holdings, Inc.合資設立JSMC首座晶圓廠，選定日本宮城縣黑川區大衡村的第二北仙台中央工業園區，外媒報導，該廠有可能提前一年至2026年量產，提前搶食日本市場商機。

外媒報導，SBI控股會長兼社長北尾吉孝本月稍早透露，有意將新廠生產時間提前一年，而宮城縣知事村井嘉浩對此回應，將優先考慮他們的意向並展開因應，此外，村井也透露，力積電與SBI控股的總投資額預計從當初估計的8,000億日圓增至9,000億日圓。

力積電昨（8）日不回應相關訊息。

台積電與力積電日本建廠計畫
台積電與力積電日本建廠計畫

力積電是繼台積電之後，第二家赴日投資12吋晶圓廠的台灣半導體指標廠，力積電董事長黃崇仁強調，將以自行開發的22／28奈米以上製程及晶圓堆疊技術，搶攻多重應用。

據了解，該廠預定量產28奈米至55奈米製程，初期月產能規劃1萬片，最終月產能目標將達4萬片，主要進攻車用晶片市場，值得注意的是，晶圓廠位置將相當鄰近豐田工廠。

除了力積電新廠進度備受關注外，台積電JASM熊本廠的進展更受到外界高度矚目。

據了解，台積電海外廠布局最快速為日本廠，在日本官方大力支持下，台積電熊本新廠資本支出從原訂約70億美元拉升至86億美元，提供22／28奈米、12／16奈米製程產能，月產能也較最初目標4.5萬片，提升為5.5萬片12吋晶圓。熊本新廠預定2024年12月起出貨。

台積電今年2月已慶祝日本子公司JASM在日本熊本廠正式啟用，JASM於2021年成立，並於2022年4月開始建廠，預計2024年底開始量產。台積公司和擁有JASM少數股權之索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社，以及豐田汽車公司最近也宣布進一步投資JASM以興建第二座晶圓廠，第二座晶圓廠計畫於2024年底開始興建，並於2027年底開始營運。

台積電說明，JASM熊本晶圓廠的每月總產能預計超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算（HPC）相關應用提供40奈米、22／28奈米、12／16奈米和6／7奈米的製程技術。在日本政府的大力支持下，針對JASM的總投資金額將超過200億美元，兩座晶圓廠預計將直接創造總計超過3,400個高科技專業工作機會。

台積電 晶圓廠

延伸閱讀

力宇教育與日本SPRIX 共創創新教學未來

影／520後赴立院國情報告？賴清德：都講過了

被台灣捷運驚艷 日本工程師大讚：先進又有設計感

日本調降COVID-19等級後半年逾1.6萬人病逝 2族群重症化風險高

相關新聞

新iPad四大驚喜 台鏈振奮…鴻海、台積進補

蘋果美國時間6日舉行今年首場新品發表會，大秀iPad系列新品，並為市場帶來四大驚喜，包括蘋果最強自研處理器M4問世並大打...

美再鍘華為 筆電鏈洗牌…仁寶、緯創受惠大

外電報導，美國政府再對華為開鍘，撤銷英特爾、高通晶片供貨許可。業界研判，此舉對華為筆電業務殺傷力大，將導致大陸筆電品牌市...

蘋果發布會4驚喜 台供應鏈受益

Apple在台灣時間五月七日晚上十點多舉辦主題為「Let Loose」（不受拘束）最新發表會，也是蘋果今年第一場正式發表...

新ApplePencil Pro驚艷 台廠中探針助攻

蘋果今年第一場新品發表會端出的新iPad，吸引目光之際，扮演「配角」的新Apple Pencil Pro同樣令人驚艷。新...

華為NB面臨斷料...雙A得利 宏碁、華碩有望分食市場

華為在大陸筆電市場挾「主場」、「愛國品牌」兩大優勢，近年大陸市占節節攀升，去年已成為大陸市場第三大筆電品牌。隨著美方有意...

美撤銷向華為供應晶片許可 威盛在陸布局處理器受惠

外媒報導，美國政府已撤銷英特爾與高通向華為供應晶片的許可，外界預期可能影響英特爾對華為的筆電處理器供應，並密切觀察大陸自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。