亞洲電商巨頭酷澎：台灣市場會比南韓更快獲利

亞洲電商巨頭Coupang酷澎昨（8）日凌晨公布2024年第1季業績。創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）強調，Coupang酷澎在台灣持續取得進展，雖然台灣市場還處於早期發展階段，但Coupang酷澎對其潛力一如既往地感到振奮，並預期台灣比南韓市場更快速獲利。

他表示，將運用多年來在南韓市場的經驗，包括選品、出貨流程、完善的物流體系、供應鏈優勢，以及十多年來所建構的先進科技，這些經驗可以幫助公司在台灣更快速地發展，預期台灣可比南韓市場更快速地獲利。不過，外媒報導，酷澎在上季（2023年12月為止的一季）營收創下2021年以來最大成長，2023年Coupang酷澎在南韓達成年度獲利，是成立13年以來首見。

Coupang酷澎營收與在台發展

被稱為「韓國Amazon」的Coupang酷澎成立於2010年，大股東為軟銀。2021年3月在美國紐約證交所掛牌，同年進軍台灣推出火箭跨境和火箭速配業務，火箭跨境商品主要以南韓產品為主；火箭速配則是本地的電商服務，主攻生活日用、母嬰用品、食品等，強調北中南地區大多數訂單，宅配今日下單，隔日送達，超取可於訂單日起二、三天送達。

據了解，Coupang酷澎採買斷制採購產品，以低於其他平台價格銷售，犀利的定價策略和強勢銷售風格，成為近年來台灣零售業和消費者關注對象。

Coupang酷澎在台灣積極布建倉庫，去年底在台增資24.75億元，啟用第二座物流中心，今年4月底再申請通過60億元增資，業界指出，應是為了已宣布的第三座物流中心、甚至第四座物流中心的布局。酷澎（台灣）指出，資金將用在進貨、廣告、薪資與資本支出，而機器學習和人工智慧將應用在供應鏈管理到物流配送等企業發展。

Coupang酷澎財報顯示，今年第1季營收和活躍用戶持續成長；淨營收年增23%、達71億美元，撇除匯率因素則是年增28%；毛利也躍升36%至19億美元。第1季活躍用戶數逾2,150萬續創新高，年成長16%。

Coupang酷澎新收購線上時尚網站Farfetch雖帶來營收，但也因為本身虧損，讓Coupang酷澎上季歸屬母公司利潤大幅折損，從9,800萬美元降到500萬美元。