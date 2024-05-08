大同助太平洋友邦建置太陽能光儲合一系統
大同公司今天宣布，旗下新能源事業大同智能，甫於今年3月得標國合會委託辦理的太平洋友邦帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島等3國太陽能光電系統建置標案。
大同發布新聞稿指出，上述總裝置容量太陽能493.22kWp、儲能2027.5kWh。專案團隊迅速完成前置作業，完成3國場勘，大同智能將以豐富的光儲合一系統整合經驗，結合在地施工團隊，協助強化友邦3國供電穩定。
大同說明，光儲合一的電力系統適合應用於島嶼國家、偏遠地區，其結合太陽光、儲能，將太陽光轉化為電能，儲存多餘的電能，並對發電情況進行監控，在需要用電時再放電使用，減少對電網的依賴。
大同解釋，集團過去在國內離島如南沙太平島、澎湖七美島，以及菲律賓的小島、緬甸的偏村皆有成功建置光儲合一實績。台灣第一套微電網系統也是大同公司所建。
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