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夏普新手機有譜！配有由徠卡高品質相機 預計今夏上市

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
夏普。路透
夏普。路透

夏普公司宣布將於2024年夏季在全球市場推出新一代高階智慧型手機－AQUOS R9。這款手機不僅裝載先進的處理功能，還配有由徠卡相機公司（總部位於德國韋茨拉爾Wetzlar）監製的高品質相機，提供使用者前所未有的拍照體驗。此外，音質和螢幕亮度也均獲得顯著提升，為使用者帶來極致的觀賞和聆聽享受。AQUOS R9預計將在今年夏天日本、台灣、印尼和新加坡同步上市。

AQUOS R9搭載最新Snapdragon 7+ Gen 3高性能行動平台處理器和12GB RAM，性能比前代提升約1.5倍。無論是進行遊戲還是觀看影片等需要大量數據處理的應用程式時，都能夠享受到流暢無比的操作體驗。手機相機採用徠卡的1／1.55吋大型影像感測器及Leica Hektor鏡頭，支援光學防手震功能（OIS），即使在容易模糊的夜間也能拍攝清晰的照片。當拍攝目標暫時位於物體後面，或甚至移動的情況下，自動對焦也會繼續跟蹤，也不會錯過拍攝好照片的機會。

此外，AQUOS R9裝備了品牌歷來最大的立體聲揚聲器和240 Hz更新率的Pro IGZO OLED顯示器，提供震撼的音效及逼真的視覺體驗。螢幕的亮度得到顯著提升，即使在強光下也能清楚顯示內容。此外，它還具有生成式AI的功能（GenAI），能自動摘要語音訊息並顯示，讓使用者快速掌握信息，無需播放語音即可了解內容。

夏普 智慧型手機 相機

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