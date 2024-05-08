鴻海教育基金會帶偏鄉孩子學AI玩機器人 AI研習營開放申請

當在都會區隨處可見學寫程式補習班、機器人才藝班，甚至學校內就有相關社團課程時，「機器人、AI、程式」等等這些詞彙，對偏鄉孩子來說，仍然只是一個個虛幻的名詞，而非生活上實際可觸及的學習內容。鴻海（2317）教育基金會因此從2021年起推出「偏鄉國中AI扎根計畫」，提供偏鄉國中生一系列的學習AI機器人的機會。

鴻海教育基金會每年前進十所偏鄉國中進行四個鐘頭的研習營課程：首先以基金會出版的科普漫畫《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》為前導教材，讓學生透過閱讀漫畫建立對AI的一些基本概念後，接著就讓學生自己動手組裝機器人，並學寫程式來操控自走機器人，最後再讓機器人在圖紙上實際循跡行動──學生們看到自己的機器人真的可以前進、轉彎、拿球、放球時，幾乎都是興奮之情溢於言表！

因為這個研習營，許多偏鄉學生有了生平接觸機器人課程的第一次，也有些學生顯現出了興趣甚至是天賦，所以鴻海教育基金會在研習營結束後不但會舉辦驗收成果賽讓學生有個展現的舞台，更特別輔導支持有意願的學校成立社團提供設備、為學校培訓社團老師，並鼓勵與協助社團參加各項正式比賽。

計畫開始到目前為止，有不少學校都勇奪佳績。例如： 台中大安國中參加113年度全國貓咪盃SCRATCH競賽榮獲國中遊戲組特優、2024年世界機關王競賽獲得臺中市賽國中R4M基礎組第二名； 高雄杉林國中也拿下第九屆正義盃機器人邀請賽第一名； 還有南投北梅國中、仁愛國中也在二月初的FIRST機器人台灣選拔賽-FLL Challenge&MARC盃比賽中，獲得MARC冠軍聯盟（第一名）、MARC亞軍聯盟（第二名），更於三月落幕的第五屆START！AI智慧小車競賽中，拿下入門組聯盟組特優、進階組聯盟組特優的獎項。

這些榮譽不但大大建立了偏鄉孩子的自信心：「原來我可以跟都會區的孩子一較高下，甚至比他們還強」，也協助了他們升學，更讓他們發現原來其實可以有不同的志趣走向──有些先前要念餐飲、美容美髮等比較貼近原本生活經驗的孩子，就因此決定要改讀資訊、電子等類科，開闊了他們的人生選擇。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，「偏鄉國中AI扎根計畫」希望能拉近偏鄉學生與科技教育的距離，讓孩子看見更多可能。嘉義忠和國中黃雪惠校長認為，這個計畫確實拓展了孩子的視野，甚至幫助了一些孩子升上第一志願；南投仁愛國中張文嘉校長也很感謝計畫帶給了偏鄉孩子新的想法與新的希望。