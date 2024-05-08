本土資安新創 TXOne Networks 完成B輪募資 達5,100萬美元

本土新創、全球工控資安業者TXOne Networks（睿控網安）8日宣布完成B輪募資，募得5,100萬美元（約為新台幣16.5億元）。領投者閎鼎資本之外，和碩（4938）集團、中華開發及群創開發貳創投、大亞集團以及其他B輪投資者也都繼續加碼。

TXOne此輪募資首度加入的台灣投資者包括台杉投資、高林實業、和益化學工業、厚實策略投資，以及統一國際開發企業；台灣以外地區投資者包括應材創投和工業技術投資公司（ITIC-Taiwan）的聯合基金。

TXOne Networks（睿控網安）在2021年8月完成A輪募資，2022年8月宣布B輪募資。今年4月被全球知名雜誌 CRN 在選入其「10家最酷的IoT資安廠商」（The 10 Coolest IoT Security Companies）名單，在全球通路商之間的知名度大幅推昇，有助奠立更堅實的B2B資安聯盟生態系。

TXOne Networks（睿控網安）與製造業龍頭及關鍵基礎設施營運商合作，開發出實用且對工業營運環境友善的資安防禦來保護工業控制系統（ICS）與營運技術（OT）環境。許多OT垂直領域的企業都在TXOne Networks的協助下建置了專為OT場域量身訂做的專屬防禦，以多層次的觀點配合工控設備的完整生命週期，守護著全球3,600多家企業機構的營運，遍及各種產業，包括：半導體、汽車、製藥、食品與飲料、公共運輸、水電公共設施、電子、醫療、礦業與金屬、石油與天然氣，以及航太業。

閎鼎資本（TGVest Capital）董事長鄭敦謙表示，高度肯定TXOne Networks「OT零信任」（OT Zero Trust）資安策略，超越傳統資安防禦的限制，不僅守護企業的營運和營收，更不斷努力簡化管理、降低資安負擔、更快因應挑戰，在全球網路資安領域顯得獨樹一格。

近期TXOne Networks（睿控網安）才推出一套創新的CPS防護平台：SageOne。這套新的TXOne Networks平台提供了CPS攻擊面管理，完整掌握組織內 OT 資安態勢，結合進階技術與友善的操作介面在工控場域針對關鍵設備提供全生命週期防護。