美光伺服器DRAM率先通過驗證並出貨

美商記憶體大廠美光今日宣布其採用高容量單片 32Gb DRAM 晶粒的 128GB DDR5 RDIMM 記憶體 正式驗證與出貨。美光 128GB DDR5 RDIMM 記憶體速度高達 5600 MT/s，適用於各種先進伺服器平台，該產品採用美光領先業界的 1β 技術，相比其他 3DS直通矽晶穿孔（TSV）堆疊的產品，位元密度提升超過 45%，能源效率提升 22%，延遲則降低 16%。

美光表示，128GB DDR5 RDIMM記憶體已可直接供貨，可於2024年6月透過全球指定通路經銷商和分銷商提供。

美光與業界領導業者、客戶的合作，使全新高效能、大容量模組得以在大量伺服器中央處理器（CPU）中獲廣泛採用。這些高速記憶體模組專為滿足資料中心各種關鍵任務應用程式的效能需求而設計，包含人工智慧（AI）、機器學習（ML）、高效能運算（HPC）、記憶體資料庫（IMDBs）、高效處理多執行緒及多核心運算工作負載等。美光 128GB DDR5 RDIMM 記憶體將獲超微AMD、慧與科技HPE、英特爾Intel、美超微Supermicro等強大生態系統支援。

美光副總裁暨運算產品事業群總經理 Praveen Vaidyanathan 表示，美光將向客戶提供在所有主要 CPU 平台獲認證的大容量 RDIMM 記憶體。AI 伺服器現在將能配置美光的兩款記憶體： 24GB 8 層堆疊 HBM3E（與 GPU 相連的記憶體）和128GB RDIMM（與 CPU 相連的記憶體），以提供記憶體密集型工作負載所需的容量、頻寬和功耗最佳化的基礎設施。