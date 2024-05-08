美光128GB DDR5 RDIMM 瞄準伺服器 獲美超微、HPE 支援

美光科技（Nasdaq：MU）持續領先業界，宣布其採用高容量單片32Gb DRAM晶粒的128GB DDR5 RDIMM 記憶體 正式驗證與出貨。美光128GB DDR5 RDIMM記憶體速度高達5,600 MT/s，適用於各種先進伺服器平台，該產品採用美光領先業界的1β技術，相比其他3DS直通矽晶穿孔（TSV）堆疊的產品，位元密度提升超過45％，能源效率提升22％，延遲則降低16％。

美光與業界領導業者、客戶的合作，使全新高效能、大容量模組得以在大量伺服器中央處理器（CPU）中獲廣泛採用。這些高速記憶體模組專為滿足資料中心各種關鍵任務應用程式的效能需求而設計，包含人工智慧（AI）、機器學習（ML）、高效能運算（HPC）、記憶體資料庫（IMDBs）、高效處理多執行緒及多核心運算工作負載等。

美光128GB DDR5 RDIMM記憶體將獲超微（AMD）、慧與科技（HPE）、英特爾（Intel）、美超微（Supermicro）等強大生態系統支援。

美光副總裁暨運算產品事業群總經理Praveen Vaidyanathan表示，美光將憑藉這項最新的量產出貨里程碑繼續引領業界，向客戶提供在所有主要CPU平台獲認證的大容量RDIMM記憶體。AI伺服器現在將能配置美光的兩款記憶體： 24GB 8層堆疊HBM3E（與GPU相連的記憶體）和128GB RDIMM（與CPU相連的記憶體），以提供記憶體密集型工作負載所需的容量、頻寬和功耗最佳化的基礎設施。