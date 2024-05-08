科技業建廠需求升 國產4月營收18.07億、年增4.11%

為應對脫碳化而向純電動汽車（EV）轉型的趨勢正在被踩下煞車。原因在於二手車和汽車租賃市場。由於轉售價值（Resale Value）急劇下降，企業和消費者避開純電動汽車的動向在全球範圍內擴大。在歐洲，消費者遲遲不願換成純電動汽車，汽油車的保有年限也因此延長。

2024-05-08 10:21