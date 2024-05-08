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科技業建廠需求升 國產4月營收18.07億、年增4.11%

中央社／ 台北8日電

國產建材實業公告4月營收新台幣18.07億元，年增4.11%；前4月營收69.56億元，年增2.81%。其中，在科技業建廠等需求帶動下，4月國內本業營收達15.44億元，較去年同期成長9.57%。

人工智慧（AI）議題持續發酵，科技業積極建廠布局，國產表示，雖然產業已過農曆年前後的傳統旺季，但受建廠議題激勵，4月營運達成率近100%，前4月國內本業營收達60.52億元，創同期新高。

此外，國產持續布局碳中和領域，引進全台第1輛電動混凝土車外，旗下碳礦化混凝土也取得CETES新材料新工法認證，並在北部與南部各成立1座可執行國家級檢驗能力的TAF（全國認證基金會）認證實驗室。

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