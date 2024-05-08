車用和AI拉貨 立隆電和興勤4月營收衝高

被動元件廠陸續公布4月業績，鋁質電容廠立隆電今天上午公布4月自結合併營收新台幣9.02億元，是2022年7月以來高點，看好車用和AI應用拉貨；保護元件廠興勤4月營收6.51億元，是2022年2月以來高點，今年車用拉貨成長可期。

立隆4月營收月增7%，較去年同期成長24%；累計今年前4月營收30.92億元，較去年成長9%。

展望未來營運，立隆看好人工智慧（AI）伺服器進入高成長期，成為營運成長新動能，AI伺服器帶動高容量和高電壓固態鋁電容需求，立隆深耕相關技術

立隆指出，不會缺席AI伺服器商機，加上AI推動車用電子化，預估今年營運展望趨於樂觀，上半年可望優於去年同期表現。

觀察第1季應用比重，立隆指出，電源和綠能占比約17%，汽車電子占近28%，消費性和家電占比10.6%，電信網通占約11%，電子代工服務（EMS）和代理商占比近27%。

在汽車電子布局，立隆表示除了擴展既有應用，也切入包括煞車與轉向等安全性相關系統，電動車車載充電器的大尺寸高壓電容持續出貨。

興勤4月營收月增15.56%，年增9.09%，今年前4月營收22.12億元，較去年同期減少4.46%。

法人分析，興勤今年持續受惠車用電子應用拉貨，預估今年整體業績可成長5%至10%，車用占比可提升至20%，部分訂單預估最快第3季開始發酵，除了美系車用客戶，下半年在中國和韓國等車用客戶出貨也可逐步增加。