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台積電和Ansys攜手 實現更快、功耗更低的半導體設計

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電和Ansys攜手，實現更快、功耗更低的半導體設計。圖/Ansys提供
台積電和Ansys攜手，實現更快、功耗更低的半導體設計。圖/Ansys提供

半導體模擬軟體大廠 Ansys 今（8）日宣布，其功率完整性平台已獲得台積電 N2（2奈米） 技術完整生產版本的認證。Ansys RedHawk-SC和Ansys Totem都經過N2製程的電源完整性簽核認證，可為高效能運算（HPC）、行動晶片和3D-IC設計提供顯著的速度和電源優勢。RaptorX現已獲得台積電N5技術認證，這對於射頻系統、5G、電信、資料中心和3D-IC異質矽系統中的片上電磁完整性建模至關重要。

Ansys表示，與台積電的合作還使用Ansys optiSLang和Ansys多物理解決方案(包括RaptorX，RedHawk-SC和Redhawk-SC Electrothermal)，開發支援AI的分析最佳化流程。

台積電設計基礎架構管理部門主管Dan Kochpatcharin表示，台積電最先進的2nm製程技術帶來的強大動力和效能提升，推動客戶對準確，全面的多重物理分析的需求。台積電與Ansys的最新合作，針對最先進的製程技術提供電源完整性解決方案，這些技術對客戶設計至關重要，雙方也擴大了與Ansys的合作關係，將RaptorX納入其中，以管理高速電路中電磁效應日益增加的影響。

Ansys半導體、電子和光學事業部副總裁兼總經理John Lee表示，Ansys多物理平臺擁有強大的電源完整性和高速電磁技術解決方案。Ansys與台積電的合作，讓雙方共同客戶能夠獲得最先進的多物理模擬和分析，能夠設計世界上最創新和最先進的晶片。

IC設計 半導體 台積電

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