Ansys 功率完整性平台 獲台積電N2認證

工程模擬軟體大廠Ansys（Nasdaq：ANSS）8日宣佈，其功率完整性平台已獲得台積電N2技術完整生產版本的認證。Ansys RedHawk-SC 和 Ansys Totem 都經過N2製程的電源完整性簽核認證，可為高效能運算、行動晶片和3D-IC設計提供顯著的速度和電源優勢。

RaptorX 現已獲得台積電N5技術認證，這對於射頻系統、5G、電信、資料中心和3D-IC異質矽系統中的片上電磁完整性建模至關重要。

Ansys 與台積電的合作還使用 Ansys optiSLang 和 Ansys 多物理解決方案，開發支援AI的分析最佳化流程。

台積電設計基礎架構管理部門主管 Dan Kochpatcharin 表示，我們最先進的2nm製程技術帶來的強大動力和效能提升，推動客戶對準確，全面的多重物理分析的需求。我們與 Ansys 的最新合作，針對我們最先進的製程技術提供電源完整性解決方案，這些技術對客戶設計至關重要，我們也擴大了與 Ansys 的合作關係，將 RaptorX 納入其中，以管理高速電路中電磁效應日益增加的影響。」

Ansys 半導體、電子和光學事業部副總裁兼總經理 John Lee 表示，Ansys 多物理平臺擁有強大的電源完整性和高速電磁技術解決方案。我們與台積電的合作，讓我們的共同客戶能夠獲得最先進的多物理模擬和分析，讓他們能夠設計世界上最創新和最先進的晶片。