台郡4月營收優於法人預估 新平板開始拉貨貢獻本季

台郡（6269）日前公布4月營收為28.83億元，月成長 19.24%，年成長8.09%，與法人預估的24.69億元14.36%，隨美系新平板開始拉貨表現優於預期。

台郡第2季營運展望為產值季增個位數成長，應用別方面，Communication 佔50%，比重持續下滑，主要是因為2Q通常為美系智慧手機拉貨的低谷；Computer 佔40%，較1Q24的34%提升，主要是因為美系客戶推出的新平板開始拉貨所貢獻。

2024年全球經濟復甦的狀況並不如市場預期，通膨仍偏高，影響消費性電子的銷售狀況，法人估2024年台郡營收和獲利小幅成長。

台郡董事長鄭明智先前主持法說會提到，營運最壞情況已過，台郡已非單純板廠，而是布局高速傳輸模組技術，聚焦長期價值成長商機，提供客戶有價值的服務，開拓車用與非消費領域，2026年效益可望放大並開花結果。

台郡先前強調，技術發展藍圖，從原有 FPC 及 FPCA 兩大領域，以PI為材料與製程基礎造就過去20年來的市場。2017年選擇 LCP 為材料基礎開發 FPC 2.0的製程名為Meta。續於2021年研發了 FPC 2.1的製程名為 MetaLink。此製程技術將增加30%製程效率、20%空間利用率及65%高頻能力，與 FPC 1.0 PI比較更可以達到50%的節能節碳。

為解決高速運算及AI應用所產生的傳輸問題與瓶頸，台郡提到，再開發次世代 FPC 3.0的技術名為 NeuroCircuit (光電混合板)。此技術結合 Metalink 與毫米波研發成果，可提供同時具備 Within devices 及 Between devices 之高頻傳輸應用最佳方案。這些技術及製程優化將持續為公司營收、獲利帶來下一階段成長的動能。