快訊

賴清德出席交接典禮 工總當面喊話：希望政府考慮核能

蘋果iPad 10降3000元新價格完整看！取代入門款「末代Home鍵」iPad 9掰了

2026選台中市長？ 江啟臣認了：民意支持就全力以赴

台郡4月營收優於法人預估 新平板開始拉貨貢獻本季

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台郡董事長鄭明智。聯合報系資料照／記者尹慧中攝影
台郡董事長鄭明智。聯合報系資料照／記者尹慧中攝影

台郡（6269）日前公布4月營收為28.83億元，月成長 19.24%，年成長8.09%，與法人預估的24.69億元14.36%，隨美系新平板開始拉貨表現優於預期。

台郡第2季營運展望為產值季增個位數成長，應用別方面，Communication 佔50%，比重持續下滑，主要是因為2Q通常為美系智慧手機拉貨的低谷；Computer 佔40%，較1Q24的34%提升，主要是因為美系客戶推出的新平板開始拉貨所貢獻。

2024年全球經濟復甦的狀況並不如市場預期，通膨仍偏高，影響消費性電子的銷售狀況，法人估2024年台郡營收和獲利小幅成長。

台郡董事長鄭明智先前主持法說會提到，營運最壞情況已過，台郡已非單純板廠，而是布局高速傳輸模組技術，聚焦長期價值成長商機，提供客戶有價值的服務，開拓車用與非消費領域，2026年效益可望放大並開花結果。

台郡先前強調，技術發展藍圖，從原有 FPC 及 FPCA 兩大領域，以PI為材料與製程基礎造就過去20年來的市場。2017年選擇 LCP 為材料基礎開發 FPC 2.0的製程名為Meta。續於2021年研發了 FPC 2.1的製程名為 MetaLink。此製程技術將增加30%製程效率、20%空間利用率及65%高頻能力，與 FPC 1.0 PI比較更可以達到50%的節能節碳。

為解決高速運算及AI應用所產生的傳輸問題與瓶頸，台郡提到，再開發次世代 FPC 3.0的技術名為 NeuroCircuit (光電混合板)。此技術結合 Metalink 與毫米波研發成果，可提供同時具備 Within devices 及 Between devices 之高頻傳輸應用最佳方案。這些技術及製程優化將持續為公司營收、獲利帶來下一階段成長的動能。

台郡 營收

延伸閱讀

雍智訂單熱到明年

美科技基金 定期定額買

今明年整體伺服器成長可期 法人點名看好六檔供應鏈

AI鏈利多 外資按讚

相關新聞

數位部力推可信任 AI Meta、OpenAI 初步同意送 AI 評測

數位部8日指出，人工智慧（AI）近期蓬勃發展，日前邀請國際重要AI廠商進行交流，Meta、Google、Microsof...

台積電和Ansys攜手 實現更快、功耗更低的半導體設計

半導體模擬軟體大廠 Ansys 今（8）日宣布，其功率完整性平台已獲得台積電 N2（2奈米） 技術完整生產版本的認證。A...

蘋果發表新品 法人點名華通、鴻海等供應鏈將受惠

蘋果在7日發表 iPad 系列新產品，包含搭載M2晶片的 iPad Air、搭載M4晶片的 iPad Pro、新的巧控鍵...

台郡4月營收優於法人預估 新平板開始拉貨貢獻本季

台郡（6269）日前公布4月營收為28.83億元，月成長 19.24%，年成長8.09%，與法人預估的24.69億元14...

燃油車汰換趨勢減緩 是什麼成了純電動車轉型的「成長之痛」？

為應對脫碳化而向純電動汽車（EV）轉型的趨勢正在被踩下煞車。原因在於二手車和汽車租賃市場。由於轉售價值（Resale Value）急劇下降，企業和消費者避開純電動汽車的動向在全球範圍內擴大。在歐洲，消費者遲遲不願換成純電動汽車，汽油車的保有年限也因此延長。

Google Pixel 8a開放預購、5月14日上市 提供七年軟體更新

Google Pixel最新AI輕旗艦手機 Pixel 8a今（8）日正式在台灣推出並開放預購，5月14日正式上市。強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。