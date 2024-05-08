廣明每股3.2元股利今入袋 母公司廣達將領到2.65億元

輝達（NVIDIA）欽點「人形機器人概念股」，廣達（2382）旗下儲存與智能自動化系統大廠廣明（6188）每股預計配發的3.2元現金股利，也將於今（8）日正式入袋。其中，母公司廣達（2382）作為廣達大股東，共計持有82,881,664股 （約合82881張），持有比例為29.8%，預計可領到逾2.65億元（共計265,221,324.8元）。

據公開資料顯示，廣明公司內部持有最大股權佔比的股東，為母集團廣達電腦，持有比例約為29.8%，而第二大股東則是廣明現任董事長何世池，約持有1,143,097 股（約合1,143張）共計將可領到1143097元的現金股利，而第三大股東則是公屋總經理張嘉峰，持有股數高達744,346股，持有張數為744張，預計將可領到238.19萬元。

廣達集團透過旗下廣明子公司達明操刀，成功將旗下「機器人業務」不斷擴大，由為全球第二大協作機器人廠商，其全方位AI協作機器人從適用於電子和3C產業的一般負載機器人，到半導體、物流搬運和汽車行業適用的中高負載機器人，以及新推出的高負載機器人TM25S，不僅較外界擁有更加豐富的產品線，在市場也已佔據獨樹一格的地位。