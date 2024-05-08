板卡廠三喜臨門...賣到缺貨

板卡廠近期喜事連連，不僅輝達（NVIDIA）高階顯卡供不應求，市場同時引領企盼輝達全新Blackwell架構顯卡問世，帶領市場進入新一波高潮之際，傳出大陸有望在三個月內撤銷比特幣等虛擬貨幣禁令，有望催動更多買氣。

近期比特幣價格表現不俗，微星（2377）透露，加密貨幣礦主購買顯卡買氣確實隨之提升，但微星自家顯卡賣給電競玩家都不夠賣。目前顯卡市場正鬧缺貨，尤其是輝達的RTX Super系列都缺貨，不過，微星與輝達的關係一向不錯，受到的影響較小。

板卡廠分析，近期比特幣價格上漲，應該是有一些挖礦需求，其他虛擬貨幣的挖礦也有，尤其中國大陸市場。幾年前挖礦潮大好，板卡廠一度大舉拉高庫存，然而後續挖礦風潮退燒，也導致庫存去化問題，面對這一波可能再度興起的挖礦風，業界會謹記先前的教訓，不會肆無忌憚拉高庫存。

顯卡鬧缺貨，價格也隨之水漲船高。板卡廠透露，輝達的RTX Super 40系列顯卡可以提升平均出貨單價（ASP）20%到30%，一旦下一代的RTX 50系列推出，單價還會再提高。

外電報導指出，輝達搭載最新Blackwell架構的RTX 50系列顯示卡，可能會在今年第4季推出，預計會採用台積電（2330）3奈米製程生產，並搭載最新的HBM3e和GDDR7記憶體方案，以及導入DisplayPort 2.1技術，規模（可能是指核心數）增加50%、記憶體頻寬提升52%、L2快取增加78%、運行時脈提高15%、整體效能大幅提升1.7倍。