陸傳解禁虛擬幣 板卡廠振奮…有利技嘉、微星等出貨

幣圈傳出「重磅消息」。多家外媒與加密社群引述專家預測報導，大陸有望在三個月內撤銷比特幣等虛擬貨幣禁令；也有消息指出，香港批准發行比特幣ETF後，也會很快提供大陸民眾投資，進而促成北京解禁虛擬貨幣。

大陸之前考量金融風險和環境問題而禁止比特幣與加密幣，惟近期香港官方批准比特幣ETF，使得「大陸將解禁比特幣與加密幣」的利多消息再起，引發幣圈高度關注。大陸原是全球虛擬貨幣挖礦大宗來源之一，惟北京禁止虛擬貨幣使得熱潮散去，法人看好一旦解禁，將助攻技嘉（2376）、微星（2377）、麗臺（2465）、撼訊（6150）、承啟（2425）、映泰（2399）、華擎（3515）等板卡廠出貨。

受相關消息激勵，板卡族群昨天群起表態，技嘉強漲近7%，麗臺、撼訊也都漲逾半根停板，承啟、映泰等漲幅都逾2%。

業界指出，目前板卡廠在大陸都有銷售主機板與顯卡等產品，由於輝達（NVIDIA）AI晶片缺貨，排擠到顯卡晶片產能，使得高階顯卡供應吃緊，加上高階顯卡例如輝達RTX 4090的晶片，被大陸用來採用在資料中心，使得高階顯卡供應持續吃緊，炙手可熱，讓市場價量有撐，一旦大陸解禁虛擬貨幣，將更進一步助攻板卡廠業績表現。

加密貨幣媒體CoinPedia、知名加密社群BitcoinLFG透露，以對加密貨幣採取強硬立場而聞名的大陸，似乎很快就會重新考慮對比特幣等虛擬貨幣的禁令。近期香港已在接受比特幣方面邁出了重大一步，包括批准比特幣現貨ETF。

早在2017年9月，大陸就開始打擊虛擬貨幣，對首次代幣發行（ICO）實施嚴格規定，並關閉加密貨幣交易所，藉此降低金融風險，並打擊與虛擬貨幣相關的非法活動。該禁令擴展到採礦、交易和ICO，2021年打擊力度加大，尤其針對加密貨幣挖礦，導致大陸各地大型挖礦業務關閉。

大陸的虛擬貨幣禁令，對產業發展產生連鎖反應，因為虛擬貨幣礦工們在監管不那麼嚴格的司法管轄區尋求庇護。這種遷移還造成暫時的市場波動，影響比特幣價格走勢，並導致大陸加密貨幣交易所和相關業務出走到更友好的司法管轄區，改變了大陸在全球加密貨幣市場中的地位。