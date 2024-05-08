蘋果歷代最薄iPad Pro亮相 搭載M4晶片迎戰AI PC
蘋果公司（Apple）今天舉辦線上特別活動，歷時39分鐘，發表首度搭載M4自研晶片、OLED顯示器的iPad Pro平板電腦，13吋機型厚度僅5.1公釐，為歷來最薄的蘋果產品，台灣售價新台幣3萬4900元起，不過目前尚未公布台灣上市時間。
蘋果也首次針對iPad Air推出11吋和13吋2種尺寸，搭載M2晶片，台灣售價1萬9900元起，台灣上市時間未定。蘋果同時宣布入門款第10代iPad降價，並發表具備側旋功能的Apple Pencil Pro及全新設計的妙控鍵盤。
蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，iPad輕薄、便攜、非常多用，在世界各地課堂上，讓教師和學生把學習融入生活。透過蘋果晶片驅動，iPad成為休閒和遊戲好夥伴，今天iPad產品線迎來重大更新。
蘋果指出，M4晶片以第2代3奈米技術打造而成，擁有蘋果歷來最快的神經網路引擎，可支援最快達每秒38兆次運算，比現今任何人工智慧（AI）PC的神經處理單元都還要快速。結合更快的記憶體頻寬、中央處理器（CPU）內的新一代機器學習加速器，以及高效能繪圖處理器（GPU），M4將全新iPad Pro打造成強大的AI裝置。
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