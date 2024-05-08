聯發科預估 AI 手機...三年後逾10億支

聯發科（2454）昨（7）日推出全新AI手機晶片「天璣9300+」之餘，也與研調機構Counterpoint攜手多家生態夥伴，聯合發布「生成式AI手機產業白皮書」，預估生成式AI手機到2027年將超過10億支。

Counterpoint指出，與生成式AI技術的融合，無疑成為智慧手機產業發展的主旋律，這不僅開啟手機智慧化演進的新篇章，也為行動網路生態系注入強勁新動能。

聯發科與夥伴們在「生成式AI手機產業白皮書」中，提出生成式AI手機的概念，並界定其核心特徵，包括支援大型模型的地端部署，或透過雲端協同執行複雜的生成式AI任務，使得生成式AI手機擁有強大算力，而不需完全依賴雲端伺服器。

生成式AI手機具備多模態模型能力，能處理文字、圖片等多種形式的輸入，並生成各種形式的輸出，典型應用包括翻譯、圖像生成與影片生成等。