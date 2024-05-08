瑞昱美國控聯發科反托辣斯案 駁回

瑞昱（2379）在美國控告聯發科（2454）反壟斷官司案，6日遭法院駁回。瑞昱之前指控，聯發科和專利所有者聯手，以毫無根據的告訴，試圖將對手逼退智慧電視晶片市場。

瑞昱2023年6月在美國提告，指控聯發科和IPValue Management子公司FLS之間的授權協議中，暗地鼓勵FLS向瑞昱提告，FLS後來對瑞昱四度提出告訴。

不過，美國加州北區聯邦地區法院法官皮茲（P. Casey Pitts）3日裁定寫道：「瑞昱作為提告理由的訴訟，涉及受憲法第一修正案所保護的請願權，依據所謂的Noer-Pennington原則，不能成為聯邦反托辣斯主張或相關州法主張的基礎。」

瑞昱認為，這些訴訟構成Noer-Pennington原則的例外情況，是種「虛假訴訟」（sham litigation）；這個主張也遭到皮茲否決。瑞昱聲稱，FLS在德州以及在美國國際貿易委員會（ITC）所提出的訴訟，從次數和告訴本身的騷擾性質來看，並不能一體適用Noer-Pennington原則。