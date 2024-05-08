廣達強攻機器人 赴美參展
廣達（2382）集團搶攻北美機器人市場商機，旗下廣明自有品牌達明機器人昨（7）日參加美國Automate 2024展會，首發協作機器人新品TM30S，達明表示，其內建AI優異的性能及領先業界高負載的重量，為自動化領域帶來全面的革新，且新品特別適用於半導體產業。
達明此次在北美最大自動化技術展Automate 2024推出TM30S全方位AI協作機器人，以高達35公斤的負載能力及優異的臂長，搭載強大的AI及智慧視覺，能大幅提升智慧製造的自動化生產效能。
達明表示，TM30S特別適用於半導體產業，例如半導體後段製程，該領域需要大量的人力操作，包括裝卸和取放重達35公斤的晶圓盒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言