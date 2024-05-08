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國巨4月業績創新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）昨（7）日公布4月營運成果，AI相關應用的客戶拉貨動能增溫，帶動營收來到107.03億元，較上月增加6.8%，較去年同期成長18.8%，創單月營收歷史新高紀錄；今年前四月營收達392.08億元，和去年同期相比增長11.7%。

國巨表示，4月合併營收創新高，整體需求穩健。現階段雖然市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，然客戶端的庫存正持續趨向健康水位，公司密切關注市場動態，並適度調高產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。法人看好，國巨今年標準品產能利用率提升、鉭質電容業務重回成長，感測器高毛利率產品線完整併入帶動，今年毛利率增幅可期。

國巨是全球第一大晶片電阻、鉭質電容以及第三大積層陶瓷電容（MLCC）和電感製造商，在AI領域中優勢強大，執行長王淡如先前曾說，AI應用增長趨勢確立，不僅推升主動元件用量，被動元件用量也激增，國巨具備完整產品線，已準備好迎接強勁市況。

供應鏈分析，平均每台AI PC較傳統PC的MLCC用量，可望激增八成，AI伺服器的MLCC用量更是大增一倍以上，平均每台約在3,000-4,000顆MLCC，在高速運算的運作環境之下，還會進一步推升高容、高壓的MLCC需求。AI高階伺服器、雲端運算和資料中心等應用帶動高效能運算交換器需求，也拉升晶片電感元件出貨成長。

法人點出，國巨近來好消息不斷，重回蘋果供應鏈名單，而且是台被動元件廠最大贏家，旗下橫跨六個國家、總計十個廠區成為通過認證的供應鏈廠區，足以應對終端客戶要求產地分散的風險控管需求。

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