晶創辦公室揭牌 強化半導體實力

晶創台灣推動辦公室昨揭牌，行政院副院長鄭文燦表示，國科會今年啟動晶創台灣方案，期程十年斥資三千億元，台灣半導體尚有十五年領先優勢，今年晶創方案已編列一二○億元，「明年預算會再放大，這是有共識的。」產業界則建議，因應人才需求，除了擴大研發替代役，也可延至七十歲退休，協助培育年輕人。

鄭文燦、國科會主委吳政忠、台灣人工智慧晶片聯盟會長盧超群、力積電董事長黃崇仁昨出席晶創台灣推動辦公室揭牌。

鄭文燦表示，去年八月編列預算時，吳政忠談到，未來台灣產業的領先關鍵在ＩＣ設計，因此希望擴大既有半導體學院，為國內產業留才，同時也擴大至東歐等跨國攬才，且未來可再與ＡＩ技術結合，但如此晶創計畫十年則需三千億元，今年已為晶創方案編列一二○億元，「明年預算會再放大」。

外界近期也關心人工智慧基本法立法進度，鄭文燦回應說，還沒立法有其原因，如同日前Open AI也在討論，ＡＩ是否需規範還是給予最大的自由，目前尚未立法，「對現階段產業發展也許是好的」。

盧超群則說，台灣應找到關鍵點，在ＡＩ時代再出發。裸晶及異質整合是台灣半導體產業過去發展的關鍵點，整個基礎架構沒辦法遷移到其他地方，不用擔心「台灣加一」。

針對人才議題，盧超群指出，現代人壽命長，建議「六十五歲不准退休」，如美國已將退休福利給付自六十五延長至六十七歲，國內應將中壯年人才留任至七十歲；再者，應擴大研發替代役，以一年時間養成專長，也可利用ＡＩ提升年輕人工作品質。

黃崇仁則說，造就台灣今日半導體產業，除了人才、技術外，更強的是「效率」、「營運成本是全世界最低」；就他了解，台積電熊本廠經營成本比台灣至少多百分之五十；美國亞利桑那州廠更不用講。以力積電銅鑼廠三百億元，到熊本廠卻是一千兩百億元，「台灣已經存在晶圓廠的競爭力」，其替代成本是非常高昂。

黃崇仁指出，當前最大困難則在於人才訓練，建議政府一定要引入外國人才，並可參考綠卡制度。