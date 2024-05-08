聽新聞
test
0:00 / 0:00
環球晶首季每股純益8.1元
環球晶（6488）昨（7）日公布首季財報，單季獲利季減逾二成，每股純益8.1元，為近七季低點，但為歷年同期第三高。環球晶並公布，去年下半年度將配發每股11元現金股利，加計去年上半年度的8元現金股利，2023年全年現金股利為每股19元。
環球晶首季合併營收為150.87億元，季減一成，年減19％；毛利率34.25%，季減0.25個百分點，年減5.31個百分點；營益率26.3%，季增2.91個百分點，年減6.48個百分點；獲利35.33億元，季減20.5％，年減29.3％，每股純益8.1元。
環球晶首季每股純益降至8.1元，為近七季低點。
另外，環球晶去年首季毛利率仍在四成以上，但後續幾季均失守四成大關。談到毛利率何時可再回到四成之上，董事長徐秀蘭表示，雖然不是現在達成，但預期未來幾年內可以回到這樣的水準。
徐秀蘭提到，由於近年擴充產能，接下來會有較多折舊攤提的需求，但獲得政府單位建廠補助，將有助毛利率走勢。同時，當市況逐漸恢復正常，使得產能利用率提高，也會有所幫助。另一方面，綠色生產也會使得其成本降低並可望獲得部分產品溢價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言