這間上市光電賣南科廠爆內線交易 公司重訊表示配合調查、營運正常

偏光片大廠力特光電（3051）傳出南科廠房出售予台積電爆內線交易案，趙姓董事長與子女、公司經理人在股票禁止交易期間，買賣自家股票，台北地檢署7日指揮調查局台北市調查處兵分17路搜索趙姓董事長等人住處、辦公室，約談20人到案。

力特今天傍晚也發布重訊表示，法務部調查局於今日至公司進行相關調查，公司配合協助調查。目前公司營運正常，對財務業務並無重大影響。

力特於2019年宣布出售南科廠及相關設備給台積電，處分利益估計6.5億元，貢獻每股獲利近2元。力特南科廠先前出租給明基材，之後部分轉租給台積電，出售南科廠廠房及其相關附屬設備，台積電由房客變成屋主，總計交易金額36.5億元，處分利益6.5億元。