快訊

直播／蘋果發表會來了！10萬果粉敲碗看4新品罕見遇1事 iPad Pro、Apple Pencil變成尊榮Pro級？

淡水裝潢行殺人命案 1員工朝死者丟菸灰缸遭聲押、涉刺13刀少年遭收容

獨／房產大亨費玉清出手！她曝5百萬透天厝飆漲5千萬

這間上市光電賣南科廠爆內線交易 公司重訊表示配合調查、營運正常

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

偏光片大廠力特光電（3051）傳出南科廠房出售予台積電爆內線交易案，趙姓董事長與子女、公司經理人在股票禁止交易期間，買賣自家股票，台北地檢署7日指揮調查局台北市調查處兵分17路搜索趙姓董事長等人住處、辦公室，約談20人到案。

力特今天傍晚也發布重訊表示，法務部調查局於今日至公司進行相關調查，公司配合協助調查。目前公司營運正常，對財務業務並無重大影響。

力特於2019年宣布出售南科廠及相關設備給台積電，處分利益估計6.5億元，貢獻每股獲利近2元。力特南科廠先前出租給明基材，之後部分轉租給台積電，出售南科廠廠房及其相關附屬設備，台積電由房客變成屋主，總計交易金額36.5億元，處分利益6.5億元。

力特 台積電 調查局

延伸閱讀

力特光電售廠房給台積電…協理炒股賺百萬 董事長涉內線交易送辦

台積電掀爭議？新竹寶山都市計畫延宕 議員轟政府「詐騙」

台積電千名員工年底進駐楠梓 藍田國小今動工 全台首間低碳校園

台股盤中高檔震盪力守20500點 台積電、鴻海扮撐盤要角

相關新聞

若電不夠用「這兩項」影響最大 力積電黃崇仁：應將核電視為清潔能源

力積電（6770）董事長黃崇仁7日出席國科會晶創台灣推動辦公室揭牌典禮，他會後接受本報記者詢問核電議題表示，他支持將核電...

聯發科發布白皮書！預估2027年生成式AI手機將超過10億支

聯發科（2454）7日與研調機構Counterpoint攜手多家生態夥伴，聯合發布「生成式AI手機產業白皮書」，共同定義...

上奇旗下昕奇雲端搶攻亞太市場 任命張勝擔任亞太事業副總裁

上奇（6123）旗下子公司雲端服務運營商昕奇雲端，宣布任命張勝 (Justin Tiew Senn) 為亞太事業中心副總...

建構生醫新創完整生態圈 工研院生醫創新跨域合作平台小聚首航

生醫創新跨域合作平台正式啟動！為建構生醫新創完整生態系，工研院積極推動「生醫創新跨域合作平台」，首場小聚攜手中華開發資本...

宏碁資訊首季獲利創歷史新高 前進越南設子公司

宏碁（2353）集團旗下數位雲端服務商宏碁資訊（6811）今年首季營業收入達21.7億元，較去年同期增長近2成；營業利益...

今年第1季全球平板出貨出現復甦 華為、小米增長態勢猛

根據IDC(國際數據資訊) 《全球個人運算裝置季度追蹤報告》（Worldwide Quarterly Personal ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。