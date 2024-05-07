聯發科發布白皮書！預估2027年生成式AI手機將超過10億支

聯發科（2454）7日與研調機構Counterpoint攜手多家生態夥伴，聯合發布「生成式AI手機產業白皮書」，共同定義生成式AI手機的概念與典型特徵，當中並預估生成式AI手機數量將快速成長，到2027年時，將超過10億支。

Counterpoint在前述生成式AI手機產業白皮書中，提出生成式AI手機的概念，並界定其核心特徵，包括支援大型模型的地端部署，或透過雲端協同執行複雜的生成式AI任務，使得生成式AI手機擁有強大的AI算力，而不需完全依賴雲端伺服器。

再者，生成式AI手機應具備多模態模型能力，能處理文字、圖片、語音等多種形式的輸入，並生成各種形式的輸出，典型應用包括翻譯、圖像生成與影片生成等。另外也要確保流暢且無縫的使用者體驗，裝置能以自然且直觀的對話模式，迅速回應使用者請求。

同時，Counterpoint提到，具備實現上述特點的先進硬體規格，包括但不限於採用先進製程與架構設計的行動運算平台，配置神經網路運算單元，如APU、NPU、TPU等，以及高容量且高頻寬的記憶體，還有穩定高速的連接性，並擁有硬體和系統級的安全防禦。