快訊

桃園爆校園霸凌！女高中生被連甩巴掌、剪髮 校方曝原因：持續輔導當事人

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

到泰國旅遊免簽確定延長 外交部：延至11月11日

聯發科發布白皮書！預估2027年生成式AI手機將超過10億支

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科（2454）7日與研調機構Counterpoint攜手多家生態夥伴，聯合發布「生成式AI手機產業白皮書」。圖/本報資料照片
聯發科（2454）7日與研調機構Counterpoint攜手多家生態夥伴，聯合發布「生成式AI手機產業白皮書」。圖/本報資料照片

聯發科（2454）7日與研調機構Counterpoint攜手多家生態夥伴，聯合發布「生成式AI手機產業白皮書」，共同定義生成式AI手機的概念與典型特徵，當中並預估生成式AI手機數量將快速成長，到2027年時，將超過10億支。

Counterpoint在前述生成式AI手機產業白皮書中，提出生成式AI手機的概念，並界定其核心特徵，包括支援大型模型的地端部署，或透過雲端協同執行複雜的生成式AI任務，使得生成式AI手機擁有強大的AI算力，而不需完全依賴雲端伺服器。

再者，生成式AI手機應具備多模態模型能力，能處理文字、圖片、語音等多種形式的輸入，並生成各種形式的輸出，典型應用包括翻譯、圖像生成與影片生成等。另外也要確保流暢且無縫的使用者體驗，裝置能以自然且直觀的對話模式，迅速回應使用者請求。

同時，Counterpoint提到，具備實現上述特點的先進硬體規格，包括但不限於採用先進製程與架構設計的行動運算平台，配置神經網路運算單元，如APU、NPU、TPU等，以及高容量且高頻寬的記憶體，還有穩定高速的連接性，並擁有硬體和系統級的安全防禦。

AI 手機 雲端

延伸閱讀

聯發科工程師寒舍艾美酒店游泳猝死 家屬求償2566萬元結果出爐

製造業研發支出寫紀錄 台積電貢獻四分之一

太強了！2023年我製造業四分之一研發經費、逾半投資 全靠「這一家」

聯發科推最強手機晶片 AI功能持續再升級

相關新聞

若電不夠用「這兩項」影響最大 力積電黃崇仁：應將核電視為清潔能源

力積電（6770）董事長黃崇仁7日出席國科會晶創台灣推動辦公室揭牌典禮，他會後接受本報記者詢問核電議題表示，他支持將核電...

聯發科發布白皮書！預估2027年生成式AI手機將超過10億支

聯發科（2454）7日與研調機構Counterpoint攜手多家生態夥伴，聯合發布「生成式AI手機產業白皮書」，共同定義...

上奇旗下昕奇雲端搶攻亞太市場 任命張勝擔任亞太事業副總裁

上奇（6123）旗下子公司雲端服務運營商昕奇雲端，宣布任命張勝 (Justin Tiew Senn) 為亞太事業中心副總...

建構生醫新創完整生態圈 工研院生醫創新跨域合作平台小聚首航

生醫創新跨域合作平台正式啟動！為建構生醫新創完整生態系，工研院積極推動「生醫創新跨域合作平台」，首場小聚攜手中華開發資本...

宏碁資訊首季獲利創歷史新高 前進越南設子公司

宏碁（2353）集團旗下數位雲端服務商宏碁資訊（6811）今年首季營業收入達21.7億元，較去年同期增長近2成；營業利益...

今年第1季全球平板出貨出現復甦 華為、小米增長態勢猛

根據IDC(國際數據資訊) 《全球個人運算裝置季度追蹤報告》（Worldwide Quarterly Personal ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。